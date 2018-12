Dit lazen Nederlanders het liefst in 2018

Spanning en ontroering

Kobo analyseerde de cijfers op het gebied van digitaal lezen en daaruit blijkt onder andere dat net als vorig jaar het spannende boek favoriet is bij Nederlanders. Naast spanning is in de top 10 best verkochte digitale boeken in Nederland ook ruimte voor drama.

De top 10 bestverkochte digitale boeken in Nederland:

1. De dag van de doden - Nicci French

2. De acht bergen - Paolo Cognetti

3. Wees onzichtbaar - Murat Isik

4. Stomboli - Saskia Noort

5. Oorsprong - Dan Brown

6. De zeven zussen (deel 1) - Lucinda Riley

7. Sapiens - Yuval Noah Harari

8. Super de luxe - Suzanne Vermeer

9. Storm (deel 2) - Lucinda Riley

10. Het meisje in het ijs (deel 1) - Roberta Bryndza

Lezen tot de laatste bladzijde

De digitale leesgegevens van Kobo laten ook zien welke boeken werden uitgelezen tot de laatste bladzijde. Deze manier van kijken toont een iets andere top tien en misschien wel een écht inzicht in wat Nederlanders het liefst lazen in 2018. Toch staat ook in deze top 10 het spannende boek weer centraal; wat blijkt uit het feit dat maar liefst zeven van de tien boeken uit de top literaire thrillers zijn. Ook komt uit naar voren dat de roman ook een graag gelezen genre is met Stuur me een berichtje van Jill Mansell op nummer één.

De 10 meest uitgelezen boeken in Nederland:

1. Stuur me een berichtje – Jill Mansell

2. Achter je – Lisa Gardner

3. Klein klein kleutertje (deel 7) – M.J. Arlidge

4. Klikspaan (deel 4) – M.J. Arlidge

5. Onder de Italiaanse zon – Santa Montefiore

6. Wie niet weg is (deel 6) – M.J. Arlidge

7. Het verhaal van het verloren kind (deel 4) – Elena Ferrante

8. De nieuwe achternaam (deel 2)– Elene Ferrante

9. Schaduw (deel 3) – Lucinda Riley

10. Gespleten – Karin Slaughter

Binge-reading

Niet alleen op televisie wordt er graag ‘gebinged’, ook boeken worden het liefst achter elkaar door gelezen. Dat spannende boeken geliefd zijn is niets nieuws, maar uit de cijfers blijkt dat vooral complete spannende boekenseries een hit zijn. Zo is niet alleen de eerdergenoemde Frieda Klein-serie van Nicci French een veel gelezen serie, ook De zeven zussen-serie van Lucinda Riley en de Helen Grace-serie van M.J. Arlidge blijken ware pageturners.