Veertien nieuwe restaurants met ster(ren)

De nieuwe tweesterrenrestaurants zijn: Pure C in Cadzand en Sabero in Roermond. Eén ster kregen onder meer het nieuwe restaurant Bougainville in Hotel Seven op de Dam in Amsterdam, Derozario in Helmond en Monarh in Tilburg.

De drie driesterrenrestaurants in ons land, De Libije in Zwolle van Jonnie en Thérèse Boer , De Leest in Vaassen van Jacob Jan Boerma en Interscaldes in Kruiningen van Jannis Brevet behouden hun drie Michelinsterren. Nederland telt nu 110 sterrenzaken.

Verlies

Elf restaurants verloren hun ster waaronder Sazanka in Amsterdam.

Gwendal Poullennec, de internationale directeur van de Michelin-gidsen, zag een positieve ontwikkeling in Nederland. „Dit jaar is een uitstekende editie voor Nederland. Onze inspecteurs zijn onder de indruk van het hoge niveau dat wordt gehaald door ervaren chefs die al eerder zijn onderscheiden. Zij hebben eveneens heel wat nieuwe namen gevonden om de selectie te verrijken. Deze jonge chefs, die zich soms laten inspireren door het werk van hun collega’s, brengen de Nederlandse gastronomie naar een hoger niveau op het gebied van creativiteit, innovatie en smaak.”

Nico Boreas van Sabero in Roermond, die zich nu met twee sterren mag tooien, werd geroemd om zijn technische kennis en neus voor finesse.

Lof

De jonge chef Jermain De Rozario van Derozario in Helmond kreeg lof toegezwaaid vanwege zijn eigen interpretatie van Indonesische smaken.

Onder de nieuwe sterrenrestaurants zijn ook een aantal bekende gezichten, zoals Menno Post die met Olivijn in Haarlem een ster kreeg, Wim Severein die met The Millèn in Rotterdam met een ster werd beloond en Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot, die met restaruant 212 in Amsterdam, een ster kregen.

Menno Post was eerst chef van de Bokkedoorns (**) in Overveen, Wim Severein is bekend van voormalig sterrenrestaurant Wereldmuseum en Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot werkten in Bord’Eau (*) in het Amsterdamse hotel de l’ Europe.