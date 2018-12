Recept: wortels voor erbij

Tot ik de ovengroentes ontdekte natuurlijk. Licht gekarameliseerd komt er een regenboog aan smaken aan alle groentes. En ze zijn niet leeg gekookt. Er is hooguit vocht verdampt, maar alle andere stoffen zitten er nog in. Wortels vragen om zoet om hun eigen zoet wat richting te geven. Dus wortels met honing, logisch. Maar je kan ook eens kijken of je nog een potje stemgember in de kast hebt staan. Die gember zit meestal in een siroop.

Haal daar wat van uit het potje, leng aan met lauw water en smeer dat over wortels. Leg die op een bakpapier, ruim olijfolie er over en de oven in. Die mag best heet staan, 200° C. Nog een sprenkeltje karwijzaad er over? Een klein beetje kardemom er over. Oh, en heb je geen gember dan mag het ook met wat honing en gemberpoeder. Met een kwartier klaar! Nu vast oefenen dan ben je volgende week de ster van het kerstfeest.

Nodig voor twee personen:

• ½ bos peen of een paar winterwortels in de lengte doorgesneden

• siroop van gember of honing

• beetje karwijzaad

• snufje kardemom