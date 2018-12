Je voelt je nietig in Kenia

We houden onze adem in terwijl we gespannen door onze verrekijkers turen. Recht voor ons een groep van wel honderd buffels, inclusief kleintjes. Links een leeuw die langzaam op de kudde afsluipt.

Volgens ranger Omar heeft de leeuw het op een jong gemunt. Wij zullen toch niet met eigen ogen gaan zien hoe het beest een buffel verslindt? We hopen eigenlijk van wel... Want dat is de natuur: puur en op haar mooist.

Terwijl de leeuw zijn pas versnelt, voelen we het hart in onze keel bonzen. Wanneer de groep buffels besluit de tegenaanval in te zetten, wordt het nog spannender. Het is een bijzonder plaatje: al die buffels die plots snel in beweging komen en zo met hun poten een grote stofwolk creëren.

De leeuw haakt af, de kudde buffels is nog intact en wij proberen van de spanning te bekomen. Bijna een onmogelijke opgave zodra de leeuw langzaam ónze kant op komt. In een jeep met open dak en open ramen voelen we ons als sardientjes in blik, een heerlijk maaltje voor de (nog steeds hongerige) leeuw. Is het niet verstandig om het dak dicht te doen? Wat doen we als het beest besluit de auto in te springen? Omar stelt ons gerust: in de wagen zijn we absoluut veilig. „Hakuna matata”, lacht hij. ’Maak je geen zorgen’, in het Swahili.

"Komt die leeuw onze kant op?!"

Enigszins gerustgesteld bestuderen we de leeuw die opeens zijn interesse in ons verliest. Terwijl hij langzaam rechtsomkeert maakt en uit zicht verdwijnt, rijden ook wij verder de savanne in.

We zijn op safari in het zuiden van Kenia. In Tsavo National Park, met een oppervlakte van 22.000 vierkante kilometer (ongeveer de helft van Nederland) het grootste natuurreservaat van Kenia en een van de meest bezochte toeristische bestemmingen van het land. Het park bestaat uit Tsavo National Park East en West, van elkaar gescheiden door een snelweg en treinspoor tussen Nairobi en Mombasa.

Terwijl het oostelijke gedeelte van Tsavo National Park vlak is, is het westen veelzijdiger met bergen, hier en daar wat steile rotsen en veel iconische baobab- of apenbroodbomen, te herkennen aan de dikke boomstammen en takken die op wortels lijken.

Een paar dagen voor ons bezoek aan Kenia heeft het goed geregend. In november en december is sprake van een korte regentijd. In plaats van gortdroge savannes rijden we door een groen reservaat. Maar het gras is ook hóóg en dat maakt dieren spotten iets lastiger.

Gelukkig hebben we Omar bij ons die al achttien jaar ranger is. Hij komt uit het hectische Mombasa, na Nairobi de tweede grote stad van het land. Af en toe verdient hij wat bij door toeristen in zijn woonplaats rond te leiden, maar op de savanne omringd worden door wilde dieren, maakt hem het gelukkigst.

Wij begrijpen hem wel, want deze game drive is een aaneenschakeling van ’ooehs’ en ’aaahs’. Binnen een half uur nadat we het park zijn binnengereden, is het al raak. We spotten twee koedoes, een antilopesoort die ons nieuwsgierig aankijkt. Even verderop vliegt een groep aasgieren continu rondjes. „In het hoge gras ligt waarschijnlijk een kadaver”, vermoedt Omar. We doen hard ons best om het goed te kunnen zien, maar we zijn net iets te ver weg.

Van dit machtige uitzicht val je vanzelf stil.

"Tranen om fraai uitzicht bij zonsondergang"

Waar we kort daarna wél goed zicht op hebben, is de groep zebra’s bij een modderpoel. We maken de ene foto na de andere. Het is gezellig in de jeep. Misschien iets té. Want ons enthousiasme neemt de overhand wanneer we vlakbij de zebra’s een familie knobbelzwijnen zien. „Kijk nou! Zes Pumbaas! Van Timon en Pumbaa van The Lion King!” Streng gebaart Omar om stiller te zijn. Dieren houden niet van gillende toeristen.

We doen ons best om iets minder hysterisch te reageren als we een een giraf, Omars favoriet, en een kudde olifanten mogen bewonderen. Die enorme dieren maken indruk en laten ons nietig voelen.

Omar heeft de gehele safari-trip continu radiocontact met zijn collega’s. De rangers geven elkaar door wat ze waar zien. Dat maakt de safari iets minder romantisch, want we betrappen onszelf erop dat we vooral uitkijken naar terreinwagens omdat die simpelweg makkelijker zijn te spotten dan de dieren. Een hoop auto’s bij elkaar betekent immers dat er iets valt te zien.

Dat blijkt maar weer wanneer we ons aansluiten in een file. We turen door de verrekijker, maar zien op het eerste oog helemaal niets. „Als je heel goed kijkt, zie je in de schaduw van de boom een cheeta liggen”, fluistert Omar. „Een zwanger vrouwtje en ik denk dat ze op het punt staat te bevallen.”

We zijn muisstil en kijken vol verwachting naar de cheeta. Het zal toch niet...? Omar helpt ons uit de droom: nee, het zal inderdaad niet. Want hoezeer hij zijn toeristen een fantastische safari gunt, zijn passie voor de dieren is groter. De cheeta verdient rust. We tuffen rustig verder om vervolgens even bij te komen op uitkijkpunt Kudu Point.

Het is de ideale plek om van de zonsondergang te genieten: uitzicht over de eindeloze savanne. In de verte doemt de Kilimanjaro in buurland Tanzania op. We worden er vrijwel allemaal een beetje emotioneel van. Grappig hoe we een paar uur eerder nog met klamme handjes naar de jagende leeuw keken en nu met natte oogjes alle indrukken van de dag proberen te verwerken.

Bingo! Tijdens de safari wordt een luipaard gespot.

Het is inmiddels donker wanneer we weer bij Omar in de auto stappen. Zijn collega Bernard heeft zich bij ons gevoegd, gewapend met een grote lamp. Heel even lijkt zo’n nachtsafari niet zo bijzonder. Totdat een paar glinsterende ogen in de lichtstraal verschijnen. En nog een paar. En nog meer. We blijken later omringd door zo’n 400 buffels. Wow!

Alsof Bernard en Omar onze gedachten lezen, zeggen ze: „Zolang buffels met soortgenoten zijn, zijn ze niet gevaarlijk. Dus hakuna matata.” Jaja, die kennen we. Maar de buffels doen inderdaad een stap opzij wanneer Omar langzaam gas geeft.

Voor de zoveelste keer vandaag moeten we even bijkomen. In het pikkedonker banen we ons een weg door de savanne. Welke verrassing staat ons nu weer te wachten?

Zo kom je er

Wij vlogen met TUI fly van Schiphol naar Mombasa in Kenia. De vliegtijd bedroeg ongeveer tien uur, inclusief een tussenstop op Zanzibar. ’s Winters is het er twee uur later.

Olifant bedreigd

In Tsavo National Park, het thuis van zo’n 12850 olifanten, vindt helaas nog steeds stroperij plaats. Door toenemende vraag naar ivoor en groeiende conflicten tussen mens en olifant betreft het inmiddels een bedreigde diersoort. Gemiddeld sterft er een olifant per week, maar ook antilopes en giraffen worden gedood vanwege hun vlees. Het project tenBoma van International Fund for Animal Welfare (IFAW) houdt samen met de lokale gemeenschap, overheid en rangers het Tsavo National Park nauwlettend in de gaten. ifaw.org/nederland