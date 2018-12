Lezers blikken terug: muntjes in de gasmeter

In mijn meterkast hangen sinds kort ’slimme’ gas- en elektriciteitsmeters van Liander. Nooit meer meterstanden doorgeven!

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw werd in vele steden en dorpen nog met gas- en lichtpenningen gewerkt. Het principe was eenvoudig: je kocht een munt, gooide die in de gas- of elektriciteitsmeter en er was licht en/of gas en dus warm water. Dit penningensysteem was opgezet om betalingsachterstanden te voorkomen.

Want men had het niet breed, getuige de reactie van Jan Broekhof. In zijn Amsterdamse ouderlijk huis hing een lichtmeter van het GEB. „Soms had mijn moeder geen geld om op tijd een munt bij de melkboer te kopen en sprong ’s avonds het licht uit. Voor zo’n noodgeval had zij een oude daalder liggen die ook paste. Als de meteropnemer kwam, eens in de twee maanden, stond mijn moeder klaar om de daalder voor een muntje om te ruilen. Een goede opnemer ruilde de daalder in; een rotzak stak de daalder in zijn zak. Ik zie nog de tranen op haar wangen.”

De opa van Ronald Gout kon begin jaren 50 bepaald uitgekookt worden genoemd. „Als het in de winter stevig vroor, had hij een vormpje van een munt met een uitsparing (het gasmuntje) waarin hij water liet bevriezen. Dit schijfje ijs gebruikte hij als muntje in de gasmeter. Onderin had hij een klein gaatje gemaakt waardoor bij een temperatuurstijging het water er weer uitliep.”

Bij Jelle Wieling thuis (Utrecht, eind jaren 50) werd als noodoplossing een stuiver gebruikt. „Of een stukje vloerzeil, nauwkeurig uitgeknipt. Eens in de twee maanden kwamen de ’lichtmannen’, zoals wij ze noemden, met een grote zwarte tas. Ze openden de verzamelbakken onder de meter. Per munt kreeg je een geldbedrag terug, het zal vastrecht zijn geweest. Voor de stuivers en stukjes zeil moest worden bijbetaald. Ze mochten ook een boete uitschrijven, maar dat deden ze gelukkig nooit.”

De ouders van Jan Hoogendoorn verkochten de muntjes in hun winkel, ook na sluitingstijd. „Je liet je klanten per slot van rekening niet in het donker of in de kou zitten. De bovenburen hadden een huur-tv waar je elke avond een gulden aan muntjes in moest gooien. Na een uur kwamen zij langs voor een nieuwe lichtmunt en nog een uur later voor een gasmunt. Inmiddels was de cake in onze oven steenkoud...”