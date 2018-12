2018 heeft veel zorgwekkende zorgbeelden opgeleverd. Gelukkig loopt het jaar wat positiever op zijn einde, met een onverwachte nieuwe hashtag-hype op internet: #Dankjedokter.

Als een infuus dat een beetje warmte toedient aan het enigszins verkilde klimaat in de medische zorg. Daaraan is grote behoefte rond de feestdagen. Een hashtag met bedankjes. Afkomstig van (ex-)patiënten, hun vrienden of familieleden, ook studenten. Zij allen danken de dokter, vaak hún dokter. En verpleegkundigen. Voor belangrijke bijdragen aan het leven en de dood.

Waar #Dankjedokter ineens vandaan komt, is onduidelijk. Hoe dan ook: de samenscholing op Twitter ís er nu en is beslist aangenaam om te lezen. De honderden miniverhaaltjes, want dat zijn het eigenlijk, zijn vaak indringend, onroerend en schokkend. Een paar veelzeggende woorden waar je onmiddellijk een wereld achter voelt.

Zo post Zeppo: ’De internist die met tranen in zijn ogen uitlegde dat het ziekenhuis fout op fout had gemaakt, ’de wet van Murphy’, waardoor mijn vader overleed. Die eerlijkheid. #dankjedokter .’

Beschrijft Tatiana: ’#dankjedokter voor de geweldige VUmc-verpleegkundige die zeven jaar geleden m’n fotocamera uit m’n tas heeft gehaald en huilend de camera volschoot met foto’s van mijn vriend en mij met onze stervende dochter. Heb haar later gezocht, maar nooit persoonlijk kunnen bedanken.’

Twittert student medicijnen Willem: ’Toen ik vorig jaar drie dagen meeliep op de poli oncologie/hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis leerde een oncoloog me over het verschil tussen geneeskunde (kennis van zaken) en geneeskunst (weten wat je patiënt op dát moment nodig heeft) - #dankjedokter.’

Dankt Daniëlle via #dankjedokter de verpleegkundige ’die na mijn geslachtsaanpassende operatie de zaal op kwam met ’Hallooo prinsesjeeesss! Wie van jullie heeft gebeld??’ Goud was die man.’

En val je even stil bij Tessa’s aangrijpende dankwoord: ’Ik heb vorige week een zelfmoordpoging gedaan. Toen ik op de spoedeisende hulp bijkwam, was ik boos dat het niet was gelukt. Er kwam een hele lieve dokter naast me zitten. Met zachte stem praatte zij op me in. Ze maakte me duidelijk dat de dood geen oplossing is – #dankjedokter.’

En Deborah? Zij weet sinds kort dat haar dokter bij haar zal blijven: ’De specialist van het Slotervaartziekenhuis die ik al 23 jaar heb, omhelsde me en gaf me haar persoonlijke e-mailadres zodat we elkaar niet kwijtraken. Veilig gevoel ondanks het faillissement – #dankjedokter.’

Tot slot meldt Twitterethicus Gert van Dijk aan alle artsen in het land: ’Als u een moeilijke dag heeft, kijk dan even op #dankjedokter.’

