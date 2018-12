Gloeiwijn in de kerstweek

Heerlijk kerst! Afgelopen weekeind was ik op de kerstmarkt in Wijk bij Duurstede. We nipten aan een stevig glas gloeiwijn van delicatessewinkel Bij Yves. Die zelf buiten zeep gemaakt van tomatensoep stond te verkopen. Of had ik me dat verbeeld? Lag dat nou aan de gloeiwijn? Nee, hoor, thuis bleek ik echt een zakje met die zeep in mijn jas te hebben. Glühwein, dit is de tijd. Dezer dagen staat de pan steevast achter op je fornuis.

Pers twee sinaasappels uit. Snij er twee in plakken. Doe sap, wijn en sinaasappels, de steranijs, de kaneel, de kruidnagel allemaal erbij. Zet op, breng heel rustig aan tegen de kook, maar laat nooit echt koken. Dan de suiker erbij en vlak voordat je opdient de rum. Wel altijd erbij zeggen wanneer je er rum in hebt gedaan. In verband met zeep gemaakt van tomatensoep!

Nodig voor de kerstaanloop:

• 1 l droge rode wijn

• 50 ml donkere rum

• sap van 2 sinaasappels

• 2 sinaasappels in schijven

• 5 kruidnagels

• 2 kaneelstokjes

• 1 steranijs

• 50 gr kandijsuiker