Zo start alleenstaande moeder Elvira haar eigen bedrijf

Naam: Elvira van de Ven (37), Heerlen

Beroep: Virtueel professional

Netto inkomen: 1700 euro

Vaste lasten: 497 euro

Sparen: 100 euro

Toen & nu

„Ik heb veertien jaar in loondienst bij dezelfde werkgever gewerkt, maar ik was toe aan iets nieuws. Vroeger was ik te onzeker om te gaan ondernemen, nu ga ik er gewoon voor. Dat komt mede doordat ik drie jaar geleden een herseninfarct heb gekregen. Ik was altijd iemand die maar doorging en het was best lastig dat dat niet meer kon.

Maar ik heb het geaccepteerd en sindsdien gaat het juist heel goed met me. Ik weet veel beter waar mijn grenzen liggen. Ik heb een opleiding gevolgd tot virtueel professional en help nu ondernemers om te groeien.”

Budget

„Mijn contract loopt tot 31 december, daarna moet ik mijn inkomen uit mijn eigen bedrijf halen. Ik ben alleenstaand en heb drie kinderen, dus dat is spannend. Maar het is me tot nu toe altijd gelukt.

Ik was heel jong moeder en woonde destijds alleen. Toen was ik al heel bewust bezig met mijn uitgaven. Daarna was ik elf jaar samen met mijn man, inmiddels mijn ex. Omdat ik toen financieel wat ruimer zat, lette ik wat minder op. Nu reserveer ik een vast bedrag per week voor de boodschappen.

Verder gaat veruit het meeste geld naar de kinderen. Ik koop weleens kleding of een boek, maar ik ga niet veel uit. Ik zit liever een avondje thuis met vriendinnen.”

Overzicht

„Ik pin alles, heb nooit contant geld. Dagelijks check ik de app van de bank om mijn rekeningen in de gaten te houden. De grote bedragen worden automatisch afgeschreven en aan het begin van elke maand kijk ik wat er overblijft. Dan maak ik een verdeling voor wat er naar boodschappen, benzine et cetera kan. Soms reserveer ik een bedrag voor bijvoorbeeld een verjaardagscadeau. Ik vind het heel belangrijk om overzicht te hebben, want ik geloof dat je anders in de problemen kunt komen. Mijn rekeningen moeten wel kunnen worden betaald.”

Financiële misser

„Ik woon nu in een huurhuis, maar hiervoor had ik een koophuis, samen met mijn ex-man.

We namen een doorlopend krediet om in de woning te kunnen investeren, maar dat hebben we er helaas bij de verkoop niet meer kunnen uithalen.

We lossen daar daarom allebei elke maand op af. Als ik het kon terugdraaien, zou ik het nooit meer doen.”

Duurste aankoop

„Volgende maand begin ik aan een opleiding van een jaar om businessexpert te worden. Daar hangt een fors prijskaartje aan: 9000 euro. Dat was een enge stap om te zetten, maar ik weet dat dit mij en mijn bedrijf gaat helpen groeien. Soms moet je gewoon dóen.

Ik wil graag mijn kinderen laten zien dat ik vertrouwen in mezelf heb en dat ik mijn dromen achterna ga. We kunnen als ouder van alles roepen, maar als je het dan zelf niet laat zien, welke waarde heeft het dan?”

Ik droom van...

„Een goedlopende onderneming! Daarnaast wil ik heel graag reizen met mijn kinderen. Rugzak om en met z’n allen de wereld rond. India, Indonesië, Thailand...

Het lijkt me zo mooi als ik ze die ervaring kan meegeven. Financieel was dat tot nu toe niet haalbaar, maar het is mijn doel om over drie jaar zo’n 6000 euro bruto per maand met mijn bedrijf te verdienen. Dan moet dat toch lukken?!”

