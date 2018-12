VIDEO - Achter het fornuis met Shane Kluivert

Albert Adria laat zijn kookboek zien aan Shane Kluivert Ⓒ BOUWMAN, RENE

Culinaire voetbalzoon Shane Kluivert (11) komt aanstaande zaterdag uitgebreid aan het woord in onze zaterdagbijlage VRIJ. Speciaal voor onze lezers roert hij in de pannen en bereidt hij een feestelijk gerecht. Met niemand minder dan chef-kok Albert Adrià, broertje van de wereldberoemde Ferran van El Bulli. Neem hier alvast een ’kijkje in de keuken’...