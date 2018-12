Juist die dagen voor kerst zijn altijd zo leuk. Gaan jullie weg of komen er logees? Er zijn een miljoen mensen alleen in Nederland deze kerst. Toch nog even iemand vragen? Komend weekeind noem ik maar vast de kleine kerst, gaan we oefenen, of andere lekkere dingen maken. De ragout in rijstrand komt beslist op tafel. Een zeer ten onrechte vergeten lekkernij.