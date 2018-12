Zo verwijder je vingerafdrukken van je keukenkastjes!

Vingers

Ella Wattimena: „Als ik mijn donkergrijze keukenkastjes schoonmaak, blijven de vingerafdrukken nog vaag te zien bij de handgrepen. Hoe kan ik die schoonmaken?”

Zamarra: „Vingerafdrukken verdwijnen met wat afwasmiddel op een vochtige microvezeldoek. Belangrijk: droog goed na met een theedoek!”

Vetspetters

Tonny van Hoek: „Van een mooie, nieuwe viscose blouse heb ik niet lang plezier gehad omdat ik een ongelukje had met vlees bakken: allemaal kleine vetspetters. Niet schoon te krijgen, maar weggooien is ook zo jammer.”

Zamarra: „Laat de bloes een uurtje in warm water weken met een schep zuurstofbleekmiddel (Oxi vlekkenmiddel). Daarna wassen in de wasmachine.”

Lijm

Mireille: „Hoe krijg ik secondelijm van een tafel zonder deze te beschadigen? Nagellakremover, wasbenzine en strijkijzer helpen niet.”

Zamarra: „Het idee van de nagellakremover is op zich goed, mits u een remover met aceton gebruikt. Dat is namelijk het middel waarmee je secondelijm kunt wegpoetsen. Let er daarbij op dat de aceton het oppervlak dat je behandelt, niet aantast; probeer het eerst op een onzichtbaar plekje.”

