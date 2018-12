’Mijn vader werkte voor Simca Matra en ik ging regelmatig met hem op pad. De film Le Mans maakte grote indruk; in de openingsscène reed Steve McQueen met een 911 S over het Franse platteland. Ik beloofde mezelf: als ik ooit de kans heb, koop ik ook een 911. Tijdens mijn schooltijd heb ik in de vakanties altijd gewerkt. Ik moest geld voor mijn droom hebben!

Apetrots kon ik in 1981 een oude Porsche van de politie kopen, een 2.2 T met 130 pk. Ik heb stickers geplakt op de plek waar de gaten van de zwaailichten zaten. Hij kostte 5000 gulden en was tien jaar oud, maar ik had een Porsche!

Daarna kwamen er nog heel wat, telkens iets beter en sneller. Op een gegeven moment werkte ik bij een Saab-Lancia-dealer waar ik voor het eerst een beetje het Italiaanse gevoel kreeg. We hadden een klant met een Ferrari 250 GTE. Toen zag ik het: een Porsche is leuk, maar een Ferrari is nog spannender. En natuurlijk die hele Ferrari-mythe erbij.

"’Al bijzonder om in garage doek ervan af te halen’"

Ik heb een tijdje zowel een Porsche als een Ferrari gehad. Sinds de zomer heb ik alleen deze Ferrari 612. Een schitterend model, al moest ik eraan wennen. Hij is van een man van 72 jaar geweest. Alle rekeningen zaten erbij, de volledige historie. Ik heb een extra keuring laten uitvoeren en daar kwam een heel gedetailleerd rapport uit. Alle steenslagputjes, krasjes en technisch mankementen zijn aangepakt zodat de auto als nieuw is.

De 911 is de beste allround sportauto ooit. Het mooiste zouden een Porsche 911 én een Ferrari zijn, maar dat wordt me financieel te gek.

Porsche is een volumemerk geworden; Ferrari rijden is bijna een ritueel. Hij staat hier onder een doek en het is al bijzonder om die eraf te halen. Een niet-liefhebber denkt: die vent is gek. Starten, dat geluid, heel zorgvuldig warm rijden... Die Italianen voegen iets aan zo’n auto toe wat ’m uniek maakt.”

Eigenaar

Eric-Jan Straathof (60), werkzaam in chocolade-industrie

Auto

Ferrari 612 Scaglietti F1A

Bouwjaar

2005

Geschatte waarde

€ 100.000

Gem. verbruik

1 op 5,5

Motor

V12, 5748 cm3

Toekomstplannen

„Deze auto is perfect. Er hoeft echt niets meer aan te gebeuren.”