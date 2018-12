Aardappelpuree volgens Shane Kluivert

Naast voetbalheld is de 11-jarige Shane Kluivert ook een echte keukenprins. Dat blijkt wel uit zijn populaire YouTube-kanaal ’Koken met Shane’ én het gelijknamige kookboek! In de aanloop naar de feestdagen delen we een paar van zijn recepten met jullie. Deze keer: overheerlijke aardappelpuree.