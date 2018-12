’Mona Lisa grote teleurstelling’

De populairste bezienswaardigheden vallen vaak juist het meest tegen, blijkt uit uw reacties. Hoe bekender het object, des te hoger de verwachtingen? Vooral de grootte van de Mona Lisa in het Louvre te Parijs blijkt een grote teleurstelling.

Zo schrijft Florien Piggott dat het schilderij net iets groter is dan een postzegel... „Je moest je door een massa mensen naar voren banen om een glimp van het ding op te vangen. Voor mij een enorme tegenvaller en toeristische flop.” Ook Chantal ter Bekke had meer verwacht: „Zo klein en donker, wie heeft het verzonnen om dit schilderij zo belangrijk te maken?

Onder de categorie afknappers vallen ook de Kleine Zeemeermin in Kopenhagen en het Brusselse Manneken Pis, stuk voor stuk heel wat ’groter’ gemaakt dan zij in werkelijkheid zijn. Zelfs het Vrijheidsbeeld in New York leek volgens lezeres Constantin Farmache kleiner dan verwacht.

Gelukkig wordt u vaak genoeg positief verrast. Anne van Dijk: „Bij de Mona Lisa bleef het kippenvelmoment uit, maar in datzelfde Louvre waren we blij verrast door de beelden van Michelangelo. Onvoorstelbaar dat die door mensenhanden zijn gemaakt.”

Misschien hoeven er niet per se mensenhanden aan te pas te komen. „Allemaal bezienswaardigheden die iedereen al zo vaak op tv of internet heeft gezien”, schrijft Richard Pastoor. „Overweldigende natuur, daar kan ik pas wat wat bij voelen.”

Ruige natuur

De Great Ocean Road in Australië was heel indrukwekkend. De woeste kust, de geschiedenis van de scheepsrampen die daar hebben plaatsgevonden... Dat het zo ruig was, had ik niet verwacht.

Dit was heel wat anders dan een toren, een plassend standbeeld of een reuzenrad.

Richard Pastoor

Zeemeermin

Ik heb half Kopenhagen doorgelopen om de beroemde Kleine Zeemeermin te zien.

Wat bleek: het is maar een klein beeldje in het water. Achteraf vreselijk om gelachen!

Sandra Kerstens

Schilderingen

Tot nu toe is voor mij de Sixtijnse Kapel in de residentie van de paus in Vaticaanstad de allermooiste bezienswaardigheid. Een en al pracht. Zo fijntjes geschilderd dat het bijna niet is te bevatten.

Chantal ter Bekke

Opera

Aanrader is om een tour in het Sydney Opera House te doen. Ook van binnen is het een architectonisch hoogstandje.

Qua ligging is het gebouw uniek, aan de haven van Sydney. Vanuit de Royal Botanic Gardens en vooral vanaf Mrs Macquaries Point heb je mooi uitzicht op het pand, met op de achtergrond de Sydney Harbour Bridge.

Martin Berenst

IJsvrij

Manneken Pis in Brussel stelt helemaal niets voor. Bij vorst wordt het zelfs weggehaald.

Huub Hessels