Bijzonder feestmaal bij Resto VanHarte

VOORGERECHT

Groene salade met kip, mango en kerriedressing (4 personen)

Nodig:

- 200 gram kipfilet

- Mesclun of andere salademengsels

- Verse (rijpe!) mango in blokjes of reepjes

- 4 eetlepels mayonaise

- Madraskerrie, 1 flinke eetlepel

- 1 sjalot

- 4 eetlepels yogurt

- Scheutje olijfolie

- 2 eetlepels sinaasappelsap

- Granaatappelpitjes

Aan de slag:

Laat de kip zacht garen in bouillon, niet te lang, zorg wel dat de kip gaar is maar niet droog wordt. Fruit de sjalot aan in de olijfolie met de kerrie. Meng de mayonaise met de yogurt en het sinaasappelsap sjalot/kerriemengsel met 1/3 van de mango. Proef af, de dressing moet licht pittig en ietsjes zoet smaken Snijd de afgekoelde kip in blokjes of reepjes

Leg de groene salade op een mooi bord of glaasje en dresseer de kip en de mango er boven op. Maak af met de kerrie/mango dressing en garneer met verse bieslook of peterselie. Eventueel versieren met granaatappelpitjes voor de kerstsfeer.

TUSSENGERECHT

Venkelroomsoep met gerookte zalm (voor 5 personen)

Nodig:

- 3 venkelknollen

- 1 liter water

- 1 sjalot

- 200 cc slagroom

- Steek boter ( ong. 50 gram)

- 2 dikke eetlepels bloem

- 2 kippenbouillon blokken

- 50 gram gerookte zalm

Aan de slag:

Snijd de venkelknollen in stukjes en kook gaar in de kippenbouillon. Fruit ondertussen de sjalot in de boter glazig en voeg de bloem toe en laat deze roux garen. Venkel door een zeef en bouillon enigszins laten afkoelen.

Maak een velouté van ¾ deel van de bouillon, de venkel met de overgebleven bouillon pureren met de staafmixer en toevoegen aan de soep. Laat de soep 1 minuut koken en zet van het vuur. Goed roeren met een garde. Schenk de room erbij en proef af. Paar slagen gemalen zwarte peper. De gerookte zalm in dunne reepjes snijden en in een hoopje op het midden van het bord. Schenk de gloeiend hete soep eroverheen en garneer met wat venkelgroen

HOOFDGERECHT

Runderstoof met sinaasappel en paddenstoelen

Nodig:

- 1 kg runderriblap, in blokjes, zonder vliezen, beetje vet mag wel

- 5 fijngesneden sjalotten

- 4 tenen knoflook fijngehakt

- 4 laurierblad

- 3 takjes rozemarijn

- 3 takjes thijm

- 4 tomaten, ontvelt en ontpit, in blokjes

- Flinke steek boter

- 2 kleine perssinaasappels, zonder schil in 4 stukken gesneden

- Stukje gember

- 4 kruidnagels

- 4 eetlepels balsamico azijn

- 2 glazen rode wijn

- Peper, zout

- 100 gram Kastanjechampignons, 100 gram Shi Take, 100 gram oesterzwam

Aan de slag:

Braad het vlees met peper en zout lekker bruin in de boter, laat het vocht verdampen. Voeg de sjalotten toe en laat even meebakken samen met de tomatenblokjes en de fijngehakte knoflook. Voeg alle kruiden en specerijen toe en laat even fruiten en blus af met de rode wijn, voeg nog wat water, de balsamico en de stukken sinaasappel toe.

Deksel op de pan en stoven, plm. 1,5 uur, afhankelijk van de kwaliteit van het vlees. Bak de paddenstoelen apart en zet weg. Indien er teveel vocht in het vlees zit laatste kwartier de deksel van de pan en laten verdampen. Haal alle takken en stukken sinaasappel eruit, alsook de kruidnagel, laurier, gember e.d.

Voeg de paddenstoelen toe en laat nog even samen stoven. Zorg dat het vlees niet overgaar is zodat het niet uit elkaar valt, proef af! Voeg eventueel zout en peper toe. Dien op in een mooie schaal en garneer af met een takje rozemarijn of iets dergelijks

DESSERT

Oreokoekjes dessert met meringues, bosvruchtencoulis en walnotencrunch (6 personen)

Nodig:

- 400 cc slagroom

- 15 oreokoekjes fijngehakt

- 4 grote meringues in grove brokken

- 150 gram diepvries bosvruchten

- 2 zakjes vanillesuiker

- Suiker om te karamelliseren

- Flinke hand gepelde walnoten

- Bakpapier

Aan de slag:

Klop de slagroom met de vanillesuiker, iets stijver dan lobbig. Voeg de gehakte koekjes en meringues toe en schep door elkaar Schep het in een springvorm of siliconenvorm, model maakt niet zoveel uit en zet in diepvries. Laat bevriezen.

Kook de bosvruchten met wat suiker en een beetje water en pureer met de staafmixer. Karamelliseer de suiker lichtbruin. Hak de walnoten grof en spreidt uit over het bakpapier. Schenk de karamel erover heen en laat afkoelen. Haal het dessert uit de diepvries.

Zorg voor mooie bordjes. Plaats een stukje dessert op het bord en garneer af met de coulis, een quenelle slagroom en de gekaramelliseerde walnoten.