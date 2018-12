Filmrecensie: ’Mary Poppins returns’ ✭✭✭✩

Mary Poppins (Emily Blunt) keert terug naar Cherry Tree Lane om de familie Banks weer te helpen.

Een voordeel van vijf decennia lang wachten op een vervolgfilm is dat het origineel wat is weggezakt. Veel verder dan dat Mary Poppins werd gespeeld door Julie Andrews, dat er werd gedanst met pinguïns en dat je je tong brak over ’supercalifragilisticexpialidocious’ kom je niet. Maar het gevoel dat de musical uit 1964 opriep, de blijdschap over dat alles mogelijk was en dat fantasie het leven stukken leuker maakte, is waarschijnlijk wel blijven hangen.