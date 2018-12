Filmrecensie: ’Bumblebee’ ✭✭✭✩

In Bumblebee neemt Knight ons mee naar de tijd dat een vernietigende oorlog de Transformers over het universum verstrooide. Een van de bondgenoten van rebellenleider Optimus Prime landt op aarde, met een vijandelijke Decepticon op z’n robothielen. Na een confrontatie waar zijn spraakchip en zijn geheugen worden beschadigd, vermomt deze Transformer zich met zijn laatste krachten als een gele Volkswagen Kever. Om pas weer actief te worden als tiener Charlie Watson (Hailee Steinfeld) in de jaren 80 aan het halve wrak begint te sleutelen.

Bekomen van haar aanvankelijke schrik noemt ze hem Bumblebee (’hommel’), vanwege zijn kleur en zijn gezoem. De kracht van deze film is dat hun toenadering en vriendschap invoelbaar zijn. Beiden kampen met een trauma, steun vinden ze bij elkaar. Ook als er van alle kanten gevaar dreigt en de ’autobot’ langzaam z’n geheugen weer hervindt.

Fijn is dat Steinfelds personage - zowel letterlijk als figuurlijk – veel meer om het lijf heeft dan eerdere optredens van actrices in dit universum. Dat deze zesde Transformers-film daarnaast ook speelser aanvoelt, meer komische noten kraakt en zich duidelijk richt op een jonger publiek, maakt ’m tot de beste in de reeks. Minder lawaaiig, met meer hart.