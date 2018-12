Filmrecensie: ’Colette’ ✭✭✭

In het Parijs rond 1900 is Keira Knightley te zien als arm plattelandsmeisje, dat met een ondernemer (Dominic West) trouwt en hem achter de schermen aan zijn boekensucces helpt. Aanvankelijk is Colette nog blij met de populariteit van haar gevoelvolle, semi-autobiografische verhalen, maar intussen lijdt ze ook onder haar opportunistische echtgenoot, die niets anders dan zakensucces en andere vrouwen lijkt te kunnen zien. Waarop de schrijfster de regie zelf in handen probeert te krijgen.

De herhaaldelijke nadruk op grote verschillen tussen mannen en vrouwen mag misschien logisch zijn voor een film over een feministisch icoon, maar voor een liefdesdrama van bijna twee uur is zo’n schets te eentonig. Meer nuance (à la The wife) zou dit biografische drama goed hebben gedaan. Gelukkig is Keira Knightley als worstelende vrouw in een periodefilm wel perfect op haar plek, zoals we inmiddels van haar gewend zijn.