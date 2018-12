Filmrecensie: ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ ✭✭✭✭✩

Dat is trouwens ook het geval in hun film, waarin het dit keer de schooljongen Miles Morales is die wordt gebeten door een radioactieve spin. Net op tijd om de taak van Peter Parker over te nemen, na een fatale confrontatie met Kingpin. Deze superschurk forceert met een hels apparaat voor even een doorgang naar parallelle universa. Miles moet herhaling daarvan zien te voorkomen, omdat dit vernietiging van zijn eigen wereld tot gevolg zou hebben. Dat vereist echter wel controle over zijn recent verworven superkrachten. Die ontbreekt, maar gelukkig blijkt Miles er niet alleen voor te staan. Variaties op Spider-Man afkomstig uit andere universa – van Spider-Gwen tot Spider-Ham – helpen hem bij zijn strijd.

De makers van Into the Spider-Verse slagen er niet alleen in om een verhaal te vertellen dat knipoogt naar heel veel andere Spider-Man-avonturen, zelfs de meest obscure. Knap is dat zij hun vertelling ook een sterke emotionele lading meegeven, dankzij thema’s als het vinden van jezelf, leren loslaten en in het diepe durven springen, hoe oud of jong je ook bent. Gecombineerd met een revolutionaire animatiestijl die aanschurkt tegen de originele strips - compleet met uitgespelde uitroepen en split screen- scènes – leidt dat tot misschien wel de beste Spider-Man-verfilming ooit.