Filmrecensie: ’Wildlife’ ✭✭✭✩

„Wie laat zijn vrouw en kind nou achter op zo’n eenzame plek?” vraagt Jeannete (Carey Mulligan) zich hardop af. Steeds heeft zij zich volgzaam getoond. Liet zich door Jerry meetronen naar plekken waar hun leven beter zou worden. Nu zit ze vast in Montana. Zonder baan. Zonder vrienden. Zonder man. Haar verbittering is voelbaar in Wildlife. Net als haar wanhoop. Misschien dat een verhouding met een rijke, gescheiden man uitkomst biedt?

Wildlife werd geschreven en geregisseerd door Paul Dano, vooral bekend als acteur. Zo maakte hij indruk als tegenspeler van Daniel Day-Lewis in There will be blood. Zijn veelbelovende regiedebuut baseerde hij op het gelijknamige boek van schrijver Richard Ford uit 1990. In een rustige, observerende stijl legt Dano het perspectief bij Joe, een sterk optreden van de Ed Oxenbould. Deze Australische acteur is met zijn schoongeboende jaren 60-hoofd vooral uitstekend gecast als jongen die zijn ouders van hun voetstuk ziet tuimelen. En daarmee ook zijn onschuld verliest.