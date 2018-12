Maken: Gemberkleeftaart

Doe de boter, bloem, bakpoeder, gemberpoeder en kaneel in een keukenmachine en pulseer met het mes tot het fijne kruimels vormt. Vet een bakvorm van 1 ½ liter dik in met boter. Strooi daar een beetje suiker over. Doe de afgekoelde stroopmix en het ei in een keukenmachine, draaien tot je een beslag hebt. Roer er dan de fijngesneden stemgember en stukjes peer door. Spatel in de vorm en bak in 1 uur en 20 minuten gaar en donker goudbruin.

Klop vervolgens de ingrediënten van de siroop zachtjes in een pan tot ze oplossen, kook kort. Stort de cake, en penseel er de stroop over. Maak op dag zelf, want je wordt gek als je dat moet bewaren.

Nodig voor ultiem familiegeluk:

•85 g suikerstroop

•175g basterdsuiker plus wat extra

•150 ml melk

•100 g boter, plus extra voor invetten

•175g zelfrijzende bloem

•1 theel bakpoeder

•2 theel gemberpoeder

•1 theel kaneel

•6 bollen stemgember, fijngehakt

•2 peren, geschild in stukjes

•1 ei

Voor de gemberstroop:

•50 ml siroop van de gember

•100 ml donkere rum

•85g donkere basterdsuiker