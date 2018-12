Waar is het warm tijdens de kerstvakantie?

Ondanks dat we een prachtige zomer hebben gehad, blijken we toch wel weer toe aan ’een beetje zon’. Dit blijkt uit Google’s nieuwste Travel Monitor, waarin het online zoekgedrag van Nederlanders is geanalyseerd op het gebied van reizen en vakantie.

De meest populaire winterzonbestemming blijkt Spanje en dan met name de Canarische Eilanden. Het overgrote deel van de zoekopdrachten gaat richting Spaanse bestemmingen en dan specifiek naar deze zonnige eilanden. Andere winterzonbestemmingen waar veel op wordt gezocht zijn Portugal, Egypte en Kaapverdië.

Kerstmarkten

Degenen die niet de behoefte voelen om naar de zon ’vluchten’ en zich juist maar wat graag onderdompelen in kerstsfeer boeken een trip naar een kerstmarkt. De meest gezochte steden hiervoor zijn Londen, Düsseldorf en New York. In eigen land is dat Maastricht.