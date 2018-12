Win een van deze boeken!

Wat te winnen:

* 10 x het boek Koken Met Shane

* 10 x het Telegraaf Jaarboek 2018

* 10 x het boek Jayne van Jan Cremer

KANS MAKEN?

- Volg VRIJ

- Voor het boek Koken Met Shane mail ‘Ik wil Koken Met Shane winnen!’ naar promotie@kosmosuitgevers.nl

- Voor het Telegraaf Jaarboek 2018 mail ‘Ik wil het Telegraaf Jaarboek 2018 winnen!’ naar vrij@telegraaf.nl. Het boek is nu in de winkel verkrijgbaar of te bestellen via telegraaf.nl/jaarboek

- Voor het boek Jayne van Jan Cremer mail ‘Ik wil het boek Jayne winnen!’ naar prijsvraag@debezigebij.nl

(Meedoen kan tot en met vrijdag 28 december. Daarna ontvangen de winnaars persoonlijk bericht.)