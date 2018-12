Recept Shane Kluivert: Gouden Dorado met knoflook, linzen en citroenschuim

Nodig:

1 gouden dorado van 600 g, 100 g extra vierge olijfolie (plus wat extra om de vis in te bakken), 20 g knoflook, 5 citroenen, 10 g Soya Lecithine (te koop bij onder andere natuurvoedingswinkels), zout, 100 g linzen (in een pot), 15 g peterselie, koriandercress.

Aan de slag:

Maak de vis schoon en snijd hem in porties van 80 g. Pel de knoflooktenen en snijd ze in zo dun mogelijke schijfjes. Doe de olie in een steelpannetje en fruit de knoflook goudbruin, knijp er een halve citroen boven uit en kook 30 sec. Voeg de linzen toe en tot slot de fijngehakte peterselie.

Pers 4 citroenen uit, roer de lecithine erdoorheen en klop met de staafmixer tot er een dikke schuimlaag ontstaat. Het schuim moet aan een lepel blijven hangen. Zout de vis en bestrijk hem met olijfolie. Doe nog wat extra olie in een pan met anti-aanbaklaag en bak hem enkele minuten aan beide kanten.

Schep wat linzensaus op een bordje en leg de vis er bovenop. Leg aan weerszijden een quenelle van schuim en versier die met een paar plukjes koriandercress.

Geniet!