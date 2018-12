Amsterdam - Wat is de beste stuurmansauto van 2018? Is dat de Porsche 911 GT3 RS, Ferrari 488 Pista, Lamborghini Huracán Performante, of toch de Alpine A110, Mazda MX-5 of BMW M2 Competition? Autovisie reed ze op de openbare weg én op het TT Circuit in Assen, waarbij de redacteuren ondersteuning kregen van coureur Peter Kox. Lees de volledige Supertest in Autovisie nummer 26, die nu in de winkel ligt.