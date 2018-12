Nederlanders kamperen op vliegveld Barcelona

Uit voorzorg namen velen gisteravond het openbaar vervoer en overnachtten in de vertrekhallen T1 en T2.

Niet alleen is er vrijdag een taxi-staking, ook separatistische Catalanen hebben stevige acties aangekondigd, zoals het blokkeren van verschillende wegen in de stad – onder meer die naar het vliegveld. Ook het treinverkeer zal worden tegengehouden, zo hebben de Comités ter Verdediging van de Republiek (CDR’s) aangekondigd.

Op die manier protesteren ze tegen het bezoek van de regering uit Madrid, dat ze als provocatie zien. De ’equipo’ van premier Pedro Sanchez vergadert vandaag in het hartje van de stad, in het Llotja de Mar: het emblematische oude beursgebouw in de stad. Op de manier zegt Pedro Sánchez de eenheid in het land te willen herstellen.

Gevoelig moment

Maar voor separatistische Catalanen komt het bezoek uit Madrid op een gevoelig moment. Precies een jaar geleden werden er nieuwe verkiezingen gehouden nadat de separatistische regering van Carles Puigdemont was afgezet en de regering van toenmalig premier Rajoy met artikel 155 het bestuur in Catalonië overnam. Bovendien staat het high-profile-proces tegen de negen Catalanen in de gevangenis op stapel. Donderdag beëindigden vier van hen een hongerstaking die drie weken duurde.

Overnachten op het vliegveld

Als alle geplande acties vrijdag doorgaan, rijdt alleen de metro. Maar al dagenlang speculeerden expats op social media over het feit dat ook de ondergrondse geblokkeerd zou kunnen worden. Ook Thomas Reyna, die al jarenlang in Barcelona woont en werkt, overnachtte op het vliegveld. „Ik wil het risico niet lopen dat om vijf uur blijkt dat de metro ook bezet is”, zei hij donderdagavond. „Vrienden van me die bij de CDR zitten, zeggen dat er wellicht op meer plekken geprotesteerd gaat worden. Ik hoop dat alles meevalt, maar ik ben bang dat iedereen en alles moeilijk gaat doen. Het zou me niets verbazen als ik veel Nederlanders tegenkom, aangezien heel veel expats vrijdag uitreizen.”

Airport Party

Op Facebook is zelfs een evenement aangemaakt, onder de noemer Airport Party – met ruim zevenhonderd ’deelnemers’. Velen reageerden met kreten als ’haha, te gek, ik hoef niet te vliegen, maar ik kom ook. Te leuk om niet te gaan.’ en (zoals ene Jon Gerard) „Ik kom eraan met wijn en gin!”

Inderdaad was het vliegveld de hele nacht vergeven van expats, die de Kerst thuis niet wilden missen. Sommigen bleven wakker en kletsten en dronken wat met elkaar. Maar velen legden een matje neer, en vielen in slaap in de vertrekhallen of bij de gates.

Thomas Reyna miste uiteindelijk de laatste metro en nam om drie uur een taxi. „Alles vrij rustig hier want iedereen gunt elkaar hier zijn nachtrust”, meldde hij midden in de nacht. „Ik ga zo ook even kijken of ik kan slapen.”

Uiteindelijk rijdt de metro vrijdag overigens gewoon. Pedro Sánchez en de Catalaanse president Quim Torra spraken gisteravond met elkaar voorafgaand aan de vergadering van de ministerraad. Na afloop zeiden ze in januari verder met elkaar te praten, over ’het conflict over de toekomst van Catalonië’.