Zo maak je Freek van Noortwijks ideale kerstdessert: omelette sibérienne

Wie overigens geen tijd (of zin) heeft om de pecannoten cake zelf te bereiden, kan terecht bij een goede banketbakker. En in plaats van rozemarijnijs is vanille ijs (van goede kwaliteit) ook lekker in dit dessert!

Italiaans schuim

Nodig:

300 gram suiker

75 gram water

150 gram eiwit

Bereiding:

Neem een steelpan met een dikke bodem en voeg de suiker en het water toe, laat dit even staan totdat alle suiker onder water staat.

Giet vervolgens het eiwit in de kom van de keukenrobot en leg deze klaar voor gebruik.

Verhit het suikerwater tot een temperatuur van 121 graden Celsius, hier kun je het best een suikerthermometer voor gebruiken.

Als het suikerwater een temperatuur van 115 graden Celsius bereikt, kun je beginnen met het eiwit op te kloppen. Doe dit op de hoogste stand van de keukenrobot.

Als het suikerwater op temperatuur is, giet je deze druppelsgewijs in het eiwit. Je zult zien dat het eiwit in volume verdubbelt.

Zet de keukenrobot op een iets lagere stand en klop het eiwit tot het op lichaamstemperatuur is, hierna kun je je eiwit verder verwerken.

Hangop

Nodig:

1 kg Turkse yoghurt (of andere yoghurt naar voorkeur)

1 Citroen

150 gram poedersuiker

Bereiding:

Neem een schone theedoek houd deze onder water tot hij volledig nat is, wring de theedoek daarna goed uit.

Leg vervolgens een grote kom klaar met een zeef en bedek deze met de theedoek.

Giet de yoghurt in de theedoek en wikkel deze goed in.

Bedek met plastic en verzwaar met bijvoorbeeld een pak melk.

Laat de yoghurt 1 nacht onder druk in de koeling staan.

Meng de volgende dag de poedersuiker en het citroensap toe, je kunt uiteraard meer toevoegen naar smaak.

Stoofpeertjes

Nodig:

1 liter witte wijn

500 ml water

500 gr suiker

20 gram kaneelstokken

5 gram zwarte peperkorrels

20 gram gember grof gehakt

5 kardemompeulen

5 gram zout

1 vanillestok

15 gieser wildeman peertjes (of andere stoofpeer naar keuze)

Bereiding:

Voeg alle ingrediënten op de peren na toe aan een pan en laat deze op midden-hoog vuur ongeveer een half uurtje trekken.

Schil de peren en leg deze met de bolle kant op de bodem.

Gaar de peren afhankelijk van de grootte, op laag vuur ongeveer 45-60 minuten

Rozemarijnijs

Nodig:

1 liter slagroom

1 liter melk

600 gram suiker

500 gram eidooier

50 gram rozemarijn

5 gram zout

Bereiding:

Verwarm de melk, room, rozemarijn, zout en suiker op een laag vuur en laat deze ongeveer een uur trekken.

Verwijder de rozemarijn en verwarm het mengsel nogmaals op midden-hoog vuur.

Voeg de eidooier al roerend toe en blijf roeren tot het mengsel een temperatuur heeft bereikt van 83 graden Celsius, gebruik hier een thermometer voor.

Als het mengsel 83 graden is, zeef je deze en koel het mengsel terug in de koeling.

Draai de ijsbasis tot ijs in een ijsmachine

Pecan pie (24 cm)

Nodig voor het deeg:

200 gram griesmeel

100 gram bloem

200 gram boter

75 gram suiker

2 eieren

Snuf zout

Voor de vulling:

220 gram boter

200 gram lichtbruine basterdsuiker

340 gram ahornsiroop

450 gram pecan noten

6 stuks eieren

1 eetl. Bourbon

2 vanille peulen

Snuf zout

Bereiding:

Meng het griesmeel met de bloem, boter, suiker en eieren tot een egaal soepel deeg.

Laat het deeg 1 uur in de koeling rusten.

Rol het deeg uit tot 5 millimeter dikte en bekleed hier een taartvorm mee.

Bak de bodem blind af in een oven van 170°C gedurende 15 minuten.

Verwijder de bakbonen en bak nog 5 minuten.

Smelt voor de pecan vulling de boter.

Mix de eieren met de basterdsuiker en de ahornsiroop tot de suiker is opgelost.

Schraap het merg uit de vanillepeulen.

Meng het merg en de gesmolten boter met wat zout door het eimengsel.

Hak 1/3 van de pecan noten fijn en spatel deze door het beslag.

Giet het beslag in de bodem.

Garneer de taart af met pecan noten.

Strijk de taart in met gesmolten boter.

Bak af in een oven van 170°C gedurende 30 minuten.

Laat de taart in de vorm afkoelen.

Tenslotte: vul een ronde siliconen mal met rozemarijn ijs, daarbovenop de stoofpeertjes, een laagje hangop en daarna een plak rond uitgestoken cake. Vries deze drie uur aan. Haal 10 minuten voor serveren uit de mal en maak af met het Italiaanse schuim. Brand af en serveer!