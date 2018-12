Zorgzame Shane Kluivert (11): ’Na bestralingen kookte ik voor mama’

„Als mama ziek is, maak ik fruitsalade”, zegt Shane Kluivert. „Heel veel vitamientjes. Dat is goed tegen de slechte wormpjes in haar lichaam. Als ik dan haar slaapkamer uitloop, klap ik bij iedere stap in mijn handen: ’Weer een wormpje dood, weer een wormpje dood’.

De jongste Kluivert-telg leerde koken van zijn vader Patrick. „Mama kookt nooit”, zegt hij. „Nou ja, vroeger maakte ze weleens kip madras. Dat aten we dan vijf keer per maand. Dat vond ik toen wel lekker, maar nu niet meer. Omdat ze nu vegetariër is, maakt ze ook dat niet meer. Meestal kookt papa en dan help ik hem. Soms kook ik.”

Zelf eet hij nog wel vlees. „Ik ben flexitariër”, zegt hij bijdehand. „Papa ook. Ik vind dat je best vlees mag eten, maar dan moet je wel weten dat het vlees van een koe komt. En dat die een fijn leven heeft gehad.”

„Mama eet ook geen vlees meer omdat dat beter voor haar is”, vervolgt hij. „Want ze was heel erg ziek. Ik maakte me daar best veel zorgen over. Daarom konden we ook niet op vakantie. Ik ben iedere keer meegegaan naar haar bestralingen: 21 keer. Dan maakte ik daarna iets lekkers voor haar. Een salade of zo. En nu is ze weer beter.”

Shane wil later geen kok worden, bekent hij. „Ik word voetballer. Net als mijn broer en mijn vader. Ik vind koken wel heel leuk, maar ik vind voetballen nog leuker.”

Lees het volledige interview met Shane Kluivert, die samen met verslaggeefster Marjolein Hurkmans een feestelijk gerechtje bereidde, dit weekend in onze kerstspecial.