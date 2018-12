Freek van Noortwijk: ’We gaan over de top’

Ⓒ Paul Tolenaar

Chef-kok Freek van Noortwijk (30) blikt terug op een turbulent jaar. Hij opende zijn vierde zaak in Amsterdam, was te zien in twee kookprogramma’s en zag hoe zijn verloofde Katja Schuurman op tv ’ja’ tegen haar trouwjurk zei. „Mijn leven is een rollercoaster. Eigenlijk wel lekker.”