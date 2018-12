Amsterdam - Met de A110 heeft Alpine een winnaar in huis, want hij schrijft de Autovisie Supertest 2018 op zijn naam. Maar het had weinig gescheeld of de sportcoupé was helemaal niet aan de start verschenen. In aflevering 110 van Sjoerds Weetjes legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen uit hoeveel moeite moederbedrijf Renault ondernam om Alpine nieuw leven in te blazen.