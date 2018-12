Freek van Noortwijk: ’Mijn leven is een rollercoaster’

Maris Piper in de hippe Amsterdamse wijk de Pijp loopt goed: het zit er elke avond vol met 120 gasten en ook in de andere zaken (Guts & Glory, Breda en Pita) die hij ook met zijn compagnons en beste vrienden Guillaume de Beer en Johanneke van Iwaarden runt, gaat het goed. Gelukkig heeft de chef-kok nog tijd voor zijn verloofde Katja Schuurman.

„Ik vind het heerlijk om af en toe met mijn liefje te Netflixen, de hele dag binnen te blijven en roti te bestellen. Maar dat kan ik geen hele dagen achter elkaar. Ik kan niet zo goed stilzitten. Mensen zeggen weleens: ’Vanavond ga ik lekker op tijd naar bed’. Nou, dat zul je mij nooit horen zeggen. Ik blijf altijd veel te lang op”, zegt hij. Hij geeft toe: „Ik ben nu eigenlijk heel moe. Ach, ik mag niet klagen, want ik heb een leuk leven. Ook privé is het nooit saai. Dat is inherent aan mijn relatie met Katja.”

Die relatie is na drie jaar nog steeds spannend, maar: „Men denkt soms misschien dat het alleen maar seks, drugs en rock-’n-roll is, dat we ons nergens iets van aantrekken. Dat is natuurlijk niet zo. Nu zijn we weer happy, maar toen Katja afgelopen zomer op het toneel stond was zij ook megadruk. Toen leefden we een beetje langs elkaar heen en verloren we elkaar een beetje uit het oog. Ik vind het zo’n onzin als mensen zeggen dat hun relatie altijd maar perfect is.”

Over de bruiloft die waarschijnlijk in juni gaat plaatsvinden, zegt hij: „Het wordt een heel weekend feesten: de eerste dag houden we het intiem met beste vrienden en familie, daarna kunnen meer mensen aanhaken.”

En hoe zit dat eigenlijk met die bijnaam: Hitsige Freek? De chef-kok kan er wel om lachen: „Haha! Ik vind het eigenlijk wel een goede bijnaam, want dat ben ik eerlijk gezegd ook wel. Ik hou nogal van gezelligheid in al zijn hoedanigheden...”

Lees het volledige interview met Freek van Noortwijk dit weekend in de kerstspecial van De Telegraaf.