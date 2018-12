’Ik ben een veelvraat’

Bellend komt Beau van Erven Dorens aan. Lopend, zoals voor hem gebruikelijk. De studio van RTL Boulevard ligt immers op een steenworp afstand van zijn huis. Zijn stamkroeg, waar dit interview plaatsvindt, ligt halverwege de route naar z’n goede vriend Jeroen van Koningsbrugge. Het is een kerstig tafereel. In het decemberzonnetje lijkt de Amsterdamse grachtengordel, zijn habitat, gemaakt voor deze tijd van het jaar.

Je hebt er drie mooie prijzen bij: de Zilveren Televizier-Ster (beste presentator), de Gouden Televizier- Ring (beste programma) en vervolgens werd je deze maand ook nog eens verkozen tot Omroepman van het Jaar. Het leven is je gunstig gezind.

„Met die prijzen ben ik natuurlijk ontzettend blij, maar ik geef nu zoveel interviews dat ik er bijna een beetje moe van word. Praat ik wéér over mezelf. Verder zijn het geweldige tijden. Mijn vader was elke dag van ’s ochtends kwart voor zeven tot ’s avonds zes uur in de weer. Zijn leven stond volledig in het teken van werk. Ik kan je vertellen: de meeste dagen van het jaar eet ik gewoon thuis met mijn gezin, dus ik moet me niet zo aanstellen.”

Programma’s als Beau five days inside en Het Rotterdam project, dat de afgelopen maanden op televisie was, vormen nogal een contrast met de showprogramma’s die je altijd hebt gedaan. Ineens lijkt de ironie verdwenen die jou zo kenmerkte.

„Ik heb mijn programma’s altijd met een bepaalde dosis ironie gedaan omdat je ze vooral niet te serieus moet nemen. Het is maar entertainment, hè? Maar de problematiek van daklozen kunnen we juist niet serieus genoeg nemen. Ik vind het bijvoorbeeld zo dom dat we daklozen bekeuren als ze op straat slapen. Denken we echt dat ze die boete kunnen betalen? Vervolgens komt het CJIB eraan te pas, een deurwaarder, het hele justitiële apparaat. Voor je het weet is het bedrag opgelopen tot meer dan 1000 euro. Dat wordt nog steeds niet betaald, maar de bijkomende maatschappelijke kosten zijn enorm. Kap dan gewoon met die boetes.”

Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je je 45 jaar lang weinig van het lot van daklozen hebt aangetrokken.

„Dat denk ik wel, ja. Voor 2015 was ik niet met die daklozenwereld bezig. Je ziet ze lopen en vraagt je af wat voor mensen dat zijn. Ik was, net als iedereen, met mijn eigen leven bezig. Maar zodra je je daarin gaat verdiepen, wordt het heel interessant. Neem Patrick die in Het Rotterdam project zit. Hij gebruikte zoveel drugs dat ik niet meer wist wat ik met hem aanmoest. Het had ook geen zin om te zeggen dat hij ermee moest stoppen, dat moest echt uit hemzelf komen. Maar zie hem nu: hij is al tweeënhalve maand aan het afkicken en is weer op een gezond gewicht gekomen.”

Het is wel een beetje tegen de tijdgeest in. Iedereen wil leuke programma’s met BN’ers maken en jij gaat de diepte in met echte mensen.

„Als het om echtheid gaat, ben ik een extremist. Reality-televisie wordt met drie ploegen gedraaid, alles wordt bedacht, niets wordt aan het toeval overgelaten. Ik weet niet of het erg is, hoor, maar voor mijn programma’s is het dat wél. Zelfs als iemand een koffiekopje uit een shot weghaalt, zet ik het terug. Waar houdt het op als je je als maker al met dat soort details gaat bemoeien? De kijker zapt echt niet weg van zo’n kopje.”

Voordat je met The Amsterdam project begon, leek je rol op televisie uitgespeeld. Maar je bent er nog. Hoe is dat zo gelopen?

„Ik heb veel te danken aan Erland Galjaard die me naar RTL haalde toen ik bij SBS6 op een dood spoor zat. Hij wilde inhoudelijke programma’s van mij zien en gaf me RTL Boulevard erbij. Op die manier kwamen we precies uit.”

Was de periode daaraan voorafgaand moeilijk?

„Iedereen schrikt enorm van mislukkingen. Het is op dat moment heel vervelend, maar uiteindelijk word je er een leuker mens van. Ik in ieder geval wel. Laten we eerlijk zijn: ook een presentator die flopt, is nog steeds een over een paard getild wicht. Ik had minder dan 300.000 kijkers, maar reed in een Jaguar XJS Cabrio. Dat noem ik geen ellende. Er zijn zelfs presentatoren die nooit één hit hebben gehad en nog steeds als een prins leven.”

Hoe wist Erland Galjaard dat hij jouw maatschappelijke betrokkenheid moest aanwakkeren?

„Dat moet een bepaald onderbuikgevoel zijn geweest. Ik heb vroeger ook wel journalistieke ambities gehad. Als twintiger schreef ik sollicitatiebrieven naar de Volkskrant, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer met overigens volstrekt bij elkaar gelogen cv’s. Maar mijn familie had feilloos door dat het me om de spotlights was te doen. Als ik eerlijk ben, wilde ik gewoon beroemd worden.”

Die journalistieke inborst zagen we terug toen je eerder dit jaar Job Gosschalk keihard aanpakte in RTL Boulevard. Je was een van de weinigen die het durfde.

„Over de Nederlandse filmwereld durf ik gemakkelijk mijn bek open te trekken omdat ik daar alleen zijdelings tegenaan schuur. Ik word er ook niet goed van. Het is één grote maffiabende die wordt gerund door oude dieven die hun geld verdienden in de tijd dat het nog niemand iets kon schelen. Zodra het budget voor een nieuwe film binnen is, gaan ze eerst hun keukens verbouwen. Maar als Gosschalk zich misdraagt, kijkt iedereen weg omdat niemand zo’n machtig man durft af te vallen. Wát een oncollegiaal zooitje.”

Met NSE op de toenmalige tv-zender Talpa heb je ook geprobeerd nieuws te maken. Dat flopte.

„Daar heb ik me totáál op verkeken. Ik dacht: nieuws is nieuws, als het moet kun je dat zelfs naakt voorlezen. Dat had ik dus mis. Mensen zagen in mij een showpresentator, niet de man die even ging uitleggen hoe de wereld in elkaar zit.”

Vervolgens ging je met hetzelfde plezier weer programma’s als Deal or no deal maken.

„John de Mol zei dat ik dat moest gaan doen omdat het goed voor me was. Dat heb ik drie keer geweigerd, maar hij vond het écht goed voor me. En hij had gelijk. Bij RTL ben ik daarna ook Ik hou van Holland met Linda de Mol gaan doen. Daar had ik best plezier in, hoor. Maar ik dacht wel: als dit mijn voorland is, dan ga ik liever op Curaçao wonen.”

Waarom heb je dat niet gedaan?

„Mijn vrouw had al op een school gesolliciteerd, maar werd niet aangenomen. Gelukkig maar, want waarschijnlijk waren we daar na een jaar helemaal gek geworden en was ik aan de drank geraakt.”

Zie waar je nu staat: een paar jaar geduld en je hebt een nieuwe plank in de prijzenkast mogen timmeren.

Theatraal zuchtend: „Gaat het wéér over mij! Al dat lauweren... daar ben ik wel klaar mee.”

Hadden ze je dan moeten overslaan voor de Omroepman van het Jaar?

„Er zijn er meer die in een fantastische flow zitten en die het hadden verdiend. Arjen Lubach, Edwin Evers, Jeroen Pauw...” Grijnst: „Maar als ik dan win, kan ik zo’n prijs moeilijk weigeren.”

Sommige mensen zullen je een zondagskind vinden.

„Ach, ik ben maar een simpele kakker uit Bloemendaal. Wat mensen gemakshalve vergeten, is dat ik tot mijn 27e behoorlijk heb geworsteld. Ik weet nog dat ik in 1996 driehoog achter in De Pijp woonde, die toen nog niet zo mondain was als nu, met overal dozen papier om me heen. Mijn vrienden waren advocaat of gingen bij de bank werken. In die periode hebben mijn ouders zich toch behoorlijk zorgen gemaakt. Maar iemand was zo gek om me een kans te geven en die heb ik gegrepen.”

Nu zou waarschijnlijk niet iedereen die kans überhaupt hebben gekregen.

„Dat is zó’n Nederlandse opmerking. Mijn motto is dat het leven maakbaar is. Goed, misschien is het wel helemaal niet zo, maar het heeft geen enkel nut om dat te denken en succes komt zeker niet vanzelf. Who gives a fuck, ga het gewoon doen.”

Wat voor je pleit, is dat je na afloop van het Televizier-gala, buiten het zicht van de camera’s, met jullie kinderen het buffet stond te plunderen. Er zijn genoeg tv-sterren die op zo’n avond alleen oog voor zichzelf hadden gehad in plaats van voor hun hongerige pubers.

„Sommige mensen voelen zich God’s gift to television, maar dat heb ik niet. Zeker zulke onderscheidingen maken we echt als gezin mee. Ik heb nu duidelijk een piek. Vanaf nu wordt het alleen weer minder. Dat is lekker overzichtelijk.”

Je had ook al je dertienjarige zoon Jan in het zonnetje gezet tijdens de toespraak.

„Hij was die dag jarig en hij is nou net degene van de vier die de aandacht hartstikke leuk vindt. Net als ik vroeger is hij een echte praatjesmaker. Ik ging altijd op tafel staan en speechen, dat doet hij nu ook. Met kerst komen we met de hele familie bijeen. Dan wordt er gezopen, geschreeuwd en gefeest, precies zoals het hoort. Maar dan staat Jan op om iedereen te bedanken. Dat vind ik zó moedig. Zitten er vijftig man aan een tafel, tikt hij op zijn glas. Als vader kan ik dan alleen bang zijn dat hij zenuwachtig wordt, maar hij doet het telkens hartstikke leuk.”

Je bent zelf een kerstkind en jouw verjaardagen zijn ongetwijfeld weleens vergeten vanwege alle festiviteiten. Speelde dat mee toen je de aandacht op Jan vestigde?

„Dat kan heel goed, ja. Inmiddels interesseert het me niet meer of mensen zich mijn verjaardag herinneren, maar als kind vond ik dat heel vervelend. Dat om een uur of elf ’s avonds een oom zegt: ’Oh, je bent jarig, dat was ik helemaal vergeten’. En dat nog even tien mensen een liedje zingen... Van mij hoeft het zo niet.”

Hoe ziet kerst er verder bij jullie uit?

„We zijn een sentimenteel gezin, dus met heel veel tranen. Er zijn altijd wel dingen gebeurd in het jaar ervoor. Mensen die er niet meer zijn, ziekte en ellende, en dan zijn we ook nog eens met z’n allen ontzettend moe. Dat komt samen met kerst. Ik kan niet zeggen dat ik er heel erg naar uitkijk.”

Inmiddels gaat het gelukkig weer goed thuis, maar jullie hebben het privé heel zwaar gehad toen je vrouw ernstig ziek was.

„Gezondheid is natuurlijk het enige waar het echt om draait. Als alles instort, wil je alleen overeind blijven en draait het plots allemaal om thuis. Ik begon me echt af te vragen waar ik me nou druk om maakte. Nou, niet om televisie, in ieder geval. Je wilt niet wekenlang van huis zijn als je vrouw doodziek is, dus je doet alleen wat er van je wordt gevraagd.”

Wanneer ben je het televisiewerk weer gaan uitbouwen?

„Vanaf het moment dat Selly nog maar eens in het halfjaar moest worden gecheckt. Dan wordt het steeds minder heftig en minder eng. Maar ik ben in die periode ook meer gaan nadenken over mijn toekomst op televisie. Selly zei laatst: ’We moeten je nu gaan afbouwen. Ik geef je volgend jaar wel af en toe een prijsje.’ Maar het ding blijft: wanneer stop je ermee?”

Tv-sterren hebben daar doorgaans best wat moeite mee.

„Ik ben heel benieuwd of het me lukt om als Sonja Barend of Mies Bouwman op een goede manier afscheid te nemen. Ik zit er helemaal niet op te wachten om, om...” Van Erven Dorens zoekt naar woorden.

...na je afscheid toch nog te proberen overal tussen te komen, à la Frits Barend?

Grijnst: „Dat moet je maar niet opschrijven.”

„Weet je wat ik best verfrissend vind? Necrologieën. Die liggen meestal al drie jaar te wachten, maar de volgende dag is iedereen de dode vergeten. We moeten ons niet zo druk maken om wat we achterlaten, leef in het nu! Ik ben nog wel een paar jaar zoet met mooie programma’s maken. Wat er daarna komt, zien we dan wel. Misschien ga ik wel fulltime schrijven, dat doe ik nu tussendoor.”

Dus de enige manier om jou van tv af te krijgen, is als er iets voor in de plaats komt?

Verontschuldigend: „Ach, ik ben altijd wel een veelvraat geweest. Nu heb ik mijn tanden in de daklozenproblematiek gezet. Het is grappig dat ik in deze wereld beland ben, maar het is ook wel goed voor mij, denk ik. Als ik Patrick in zijn Zuid-Afrikaanse afkickkliniek bezoek en hij stormt heel blij op me af... Eigenlijk is dat wat het leven leuk maakt.”