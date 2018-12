Ruim twee jaar eerder had ik al mijn schepen in Nederland verbrand en was als freelancer naar de voormalige kolonie vertrokken. Sindsdien had ik in een soort roes geleefd. Een ver land met een vreemde taal en dito geuren, waar mensen steevast vriendelijk lachen, maar waar je altijd een buitenstaander blijft. Mijn oudste twee kinderen werden in Jakarta geboren. Kerst vierden we samen met andere Hollandse ’ontheemden’ bij een plastic boom vol fonkelende lampjes. Jingle bells in de tropische hitte met een koud Bintang-biertje in de hand. Wat kon me gebeuren?

Het vernietigende natuurgeweld op die tweede kerstdag zou alles veranderen. Het ongekende menselijke drama was voor een journalist misschien een ’hoogtepunt’, maar de verwondering maakte nadien ook langzaamaan plaats voor apathie. Ik betrapte me erop dat ik niet meer het vuur uit de sloffen liep toen in het najaar van 2005 jonge moslimterroristen zichzelf opbliezen op Bali. Na de eerste terreurdaad in 2002, met ruim tweehonderd slachtoffers, waren er nu ’slechts’ twintig doden te betreuren. Moest ik daar eigenlijk nog wel heen?

Die gedachte is voor een journalist funest. Het werd tijd om het roer om te gooien. Toen mijn hoofdredacteur, Johan Olde Kalter, een maand later belde met de mededeling dat ook de freelancepositie vanwege bezuinigingen zou worden geschrapt, waren er dus niet louter tranen. Een mengeling van verdriet om het naderende afscheid van die prachtige, ondoorgrondelijke, georganiseerde chaos in de Oost en het stille verlangen naar een nieuwe uitdaging maakte zich van mij meester.

Ik was in het voorjaar van 2006 nog geen week met mijn gezin in Nederland teruggekeerd of de telefoon ging. Adjunct-hoofdredacteur Kees Lunshof hing aan de lijn en polste of ik chef van de parlementaire redactie wilde worden. Pardoes zochten we een huis in de Haagse regio, waar we na enkele maanden bivakkeren bij familie neerstreken. De verscheepte container uit Jakarta met huisraad openden we in onze nieuwe woning alsof het Pakjesavond betrof. Zo begon een compleet nieuw leven.

Verandering kent vele verhalen. Dat blijkt ook uit deze speciale kerstuitgave van VRIJ, met daarin onder meer een serie portretten van mensen die in 2018 het roer omgooiden. Laat u inspireren, wie weet leidt het in het komende jaar tot de verwezenlijking van nieuwe dromen.

Ik wens u veel leesplezier!