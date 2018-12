’Preventie- en klimaatakkoord min of meer dictaten’

— Eigenlijk wilde ze nog wel twee jaar langer blijven, maar haar VVD is bezig met een vernieuwingsagenda. Voor Ankie Broekers-Knol (72) betekent het dat er voor haar geen plek meer is in de Eerste Kamer waar ze zes jaar lang de vergaderingen leidde. Inmiddels heeft ze zich berust in haar verplichte vaarwel, maar het maakt de voorzitter van de senaat in haar afscheidsinterview met De Telegraaf vrijer om de politiek eens kritisch te recenseren.