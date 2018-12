Glennis Grace: „Ik zou willen dat ik wat meer concurrentie heb”

„Ik denk niet dat ik Nederland ooit wíl ontgroeien, want ik heb hier echt nog wel dingen te doen. Ik zou alleen willen dat ik wat meer concurrentie heb.” Haar ogen worden groot: „Zei ik dat echt hardop? Ik schrik er zelf van. Maar het is waar: ik zou wel wat meer willen kunnen opboksen tegen andere meiden. Ik hoor dat er mensen zijn, ik noem geen namen, die niet met me willen zingen omdat ze bang zijn dat ik ze wegblaas. Echt jammer!”

Nog even over de Amerikaanse managers. „Bij mijn team hier kwamen opeens allemaal klachten binnen van mensen die aanvragen hadden gedaan en nooit antwoord hadden gekregen. Potentiële boekers die me voor grote shows naar Amerika wilden halen. Daar hebben ze niets mee gedaan. Gelukkig hebben we alle contacten kunnen terughalen en zijn er nu zelf mee in gesprek.”

Ze staat dus niet met lege handen, zoals wel werd beweerd in de Nederlandse media. „Wat vooral verloren is gegaan, is de tijd die ik aan ze heb besteed. Maar nee, ik zit zeker niet zielig in een hoekje. In Nederland dat nog steeds mijn basis is, gebeurt er veel. Voor het buitenland maken we ook volop plannen. Concreet kan ik er nog niets over zeggen, maar het ziet er goed uit.”

Het hele interview met Glennis Grace leest u hier