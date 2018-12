Audi RS 6 Avant: De sloopkogel van Audi

De eerste generatie Audi RS 6 Avant verpulverde de concurrentie op alle fronten met zijn twin-turbo V8. Hij was sneller, krachtiger en capabeler dan alles wat er op dat moment leverbaar was. Zelfs volbloed sportauto’s konden hem niet bijbenen. Met 450 pk, een automaat en vierwielaandrijving maakte hij sportwagenprestaties voor iedereen toegankelijk. Met deze eerste generatie RS 6 Avant zette Audi dan ook een trend volgens Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst. In een nieuwe aflevering van Peters Proefrit legt hij uit waarom

