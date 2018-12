Tips van Felix: zo voorkom je met kerst stress in de keuken

Tips voor morgen

Zet alle ingrediënten per gerecht bij elkaar. Afgewogen en wel. Kost heel even tijd maar scheelt een heleboel wanneer je straks met je zatte kop de helft staat te vergeten. Nee, je denkt dat je er wel aan denkt, ook nuchter, maar je denkt er echt niet aan. Schrijf je recepten duidelijk uit. Terwijl je schrijft, merk je al waar je vragen hebt, of waar handelingen onduidelijk zijn. Kijk het dan nog even in een soortgelijk recept na.

Trek vanavond alvast een bouillon. Die zet je achterop het fornuis. Heb je voortdurend nodig. Groente opwarmen, klein schepje bouillon, vuur hoog, en voilà, ik bedoel maar.

Meet uit of alles in de oven past. Ik heb een loeigrote oven maar overschat toch vaak wat er allemaal tegelijk in kan.

Zet de waterkoker in de buurt van het fornuis. Altijd heet water bij de hand hebben.

Drink matig tot niet terwijl je kookt. Vraag anderen om je keuken voor je schoon te houden. Dat zij bijvoorbeeld alles direct afwassen en opbergen. Dat scheelt zoveel. En als je het zelf gaat doen dan brandt er zeker meteen iets aan. Tafel dekken laat je doen of doe je ruim voordat je de keuken in gaat.

En dan rest me niets anders dan jullie een geweldig fijn en zalig kerstfeest te wensen!