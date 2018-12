6 x leuke uitjes in de kerstvakantie

Magisch sprookje

Het sprookje van Assepoester, Cinderella, is terug bij Het Nationale Ballet. In december 2012 werd het ballet bij de wereldpremière in Nederland met groot succes ontvangen.

Choreograaf Christopher Wheeldon kreeg er de prestigieuze prijs Benois de la danse voor, de ’Oscar van de dans’. Wheeldon liet zich inspireren door de gebroeders Grimm (’poëtischer dan andere versies’) en door de rijkdom van Sergej Prokofjevs gelijknamige balletmuziek. Cinderella is te zien tot en met 1 januari in Nationale Opera & Ballet.

Vliegen door het theater

Ⓒ kerstwintercircus.nl

Kerst en circus, ze horen bij elkaar. In het Parktheater van Eindhoven al voor het 48e jaar. Tot en met zondag 30 december is de Grote Zaal een circuspiste met internationale circusacts.

Arjan Smit (Sesamstraat) is spreekstalmeester en een live orkest verzorgt de muziek. De artiesten komen uit de hele wereld; clown David Vassalo komt bijvoorbeeld uit Italië, de eenwielfietsers uit Oekraïne, het slangenmens George Faining uit Ghana en de ’body-trapeze’-artiesten uit Hongarije.

Rondom de zeventien voorstellingen is er in de foyers van alles te beleven. Van gezellige eetkraampjes tot een binnenschaatsbaan in de Grote Foyer. Het Parktheater heeft speciale schaatsen te leen. Info: kerstwintercircus.nl

Antieke kerstballen

Museum Hofwijck, gevestigd in het voormalige Voorburgse buitenhuis van de 17e-eeuwse dichter, wetenschapper en diplomaat Constantijn Huygens, pakt met kerst uit met een expositie van antieke kerstvieringen. Uit een unieke privécollectie worden oude reflectorballen, geborduurde kerstansichtkaarten en kerstboomkettingen getoond. Verzamelaar Susan Witte geeft gedurende de kerstvakantie instaprondleidingen, waarin ze meer uitlegt over kerstversieringen in vroeger tijden.

Op 24 december vindt van 17.00-21.00 uur een feestelijke lichtjesavond plaats. De klassieke tuin is dan sprookjesachtig verlicht, er worden Christmas carols gezongen én je kunt de tentoonstelling bezoeken. Ook op tweede kerstdag is het kleine, maar charmante museum open. Er wordt dan glühwein geschonken. Info: hofwijck.nl

Middeleeuws winterfestijn

Ⓒ Archeon

Vier een middeleeuwse of zelfs Romeinse of prehistorische kerst in Archeon in Alphen aan den Rijn. In het park is de eerste sneeuw al gevallen. Alle huizen, boerderijen en plaggenhutten zijn winters ingericht en versierd. Binnen knappert het haardvuur.

Tijd voor vakantie hebben de inwoners van Dorestad en Gravendam niet. In vroeger eeuwen was het hard werken in de winter. Bij de boeren, hunebedbouwers en jagers zijn ze volop bezig met vuursteen bewerken en vuurmaken. Ook de middeleeuwse smid, bakker en wever laten graag hun ambachten zien. Tovenaar Trucasius doet zijn publiek versteld staan met zijn ’zwevende kaarsen’. Voor modern vertier is de schaatsbaan weer aangelegd. Info: archeon.nl

Knus dorp

Zoals in zoveel plaatsen en steden is ook het stadshart van Amstelveen momenteel ingericht als een knus ’Winter village’, met een gezellige kerstmarkt en een ijsbaan.

Als bonus trekt hier op 22 december om 17.00 uur ook de SBS6 Kerstparade door de straten met levende speelgoed-acts, een grote kersttrein, verschillende kerstfiguren, dansende elfjes, kerstkoren- en optredens.

Uiteraard is de Kerstman van de partij met zijn arrenslee, getrokken door een aantal van zijn rendieren, waaronder Dasher, Dancer, Prancer, Vixen en Rudolph.

’Winter village’ is tot en met 6 januari te bezoeken in het stadshart van Amstelveen.

Hulp bij kerstbal

Ⓒ The Christmas Show

Het sprookje van Assepoester is populair deze donkere dagen! Tijdens de groots opgezette The Christmas show krijgt het meisje dat door haar boze stiefmoeder en nare stiefzusjes als huissloofje wordt gebruikt, niet alleen hulp van de goede fee, maar ook van de Kerstman. Dankzij hen kan zij toch naar het magische kerstbal.

Speciaal voor Assepoester en het kerstbal is dit jaar musicalactrice Celinde Schoenmaker, die inmiddels alweer een aantal jaar furore maakt op West End, overgevlogen uit Londen. Zij speelt de rol van Assepoester, terwijl Buddy Vedder haar prins mag zijn. Carlo Boszhard praat ook dit jaar weer het spektakel aan elkaar. Maar met Fred van Leer als de boze stiefmoeder moet nog een en ander worden overwonnen.

Op 22 en 23 december in Ziggo Dome. Info: christmasshow.nl