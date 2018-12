Lezersreacties: dit is mijn dierbare kerststal

Hip

Hoewel Colinda Kooter niets heeft met welk geloof dan ook, ging ze voor de bijl toen ze een wel heel hippe kerststal tegenkwam op internet. Jozef maakt een selfie, de drie wijzen komen op een Segway en op het dak zijn zonnepanelen bevestigd.

Lange reis

Joke Freeman kocht afgelopen zomer een kerstgroep bij een kringloopwinkel in Nederland. Jezus en Maria stond een lange reis te wachten. Ze staan nu in Nieuw-Zeeland, waar Joke woont.

Dertig jaar oud

Magda Gerios kocht deze handgemaakte stal plus beelden (door Mart Kannekens) dertig jaar geleden. De groep verhuisde mee naar Zweden.

Gebreid

Een zelfgebreide kerststal! In vier maanden tijd gemaakt door Joke Kiersch. Ze hoopt dat haar kinderen hem ooit willen hebben (kinderen Kiersch, dit is een hint!).

Geknutseld

H. Gulickx wilde in 1981 zelf een rieten dak maken op zijn eigenhandig in elkaar geknutselde kerststal. Drie uur lang was hij ermee bezig. „Om uiteindelijk met hangende pootjes terug te keren naar de rietdekker. Dat is toch een vak apart!”

Trots

Ferry Brokers (links) herinnert zich nog goed hoe zijn vader vroeger lekker aan het rommelen was met de stal. Het magische moment als Jezus uit het roze vloeipapier kwam! Nu neemt Ferry de honneurs waar.

Gerda van Aken (rechts) boetseerde dit kersttafereel eigenhandig in 1990. Haar dochter Eline van Rijn is er trots op: „Al hebben de herders geen handjes, want toen was het al Kerstmis en had mijn moeder geen tijd meer...”

Al 10 jaar thuis

In 1960 wordt Anita Beekhuizen geboren en in datzelfde jaar kopen haar ouders deze kerststal. Echtgenoot Ron: „Nu staat hij al tien jaar bij ons thuis. Alle zes kleinkinderen vinden het leuk.”

Beeldjes

Jos Sangers: „De opa van mijn vrouw was zo’n 85 jaar geleden schillenboer in Aalsmeer en hij vond deze beeldjes tussen de schillen. Hij timmerde zelf de stal. Nu wordt hij ieder jaar hier in huis gezet.”