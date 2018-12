48 uur in Brussel: hier moet je zijn

SHOPPEN

Snuffelen

Op het Vossenplein is er een gezellige vlooienmarkt waar je naar hartenlust kunt snuffelen naar onderdelen voor kroonluchters, meubels, magazines, servies en nog veel meer. Ga voor een Vlaams broodje langs La Clef d’Or, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.

Luxe spullen

Je hebt passages en je hebt de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen. Dit prachtige complex in het centrum, gebouwd in 1846, beschikt over prijzige (kleding)winkels, maar wel met kwaliteitsspullen.

Van alles wat

Voor meubels, versnaperingen en mode is er L’Atelier en Ville (3). Hun hebbedingetjes zoals houten prints van beroemde filmauto’s zijn prijzig, maar erg verleidelijk. In de tuin is het goed toeven.

Vinyl

The Collector (2) heeft een fijne collectie platen. Adres: Beursstraat 26

GENIETEN

Hip en warm

Restaurant Tero (6) in stadsdeel Sint-Gillis heeft een trendy en warme ambiance. Het is de bedoeling dat je de kleine, seizoensgebonden Europese, Arabische en Aziatische gerechtjes deelt. Er worden alleen duurzame producten gebruikt en er is een ruime keuze aan veganistische opties. Adres: St. Bernardusstraat 1

Brunch

Wij dronken verduiveld lekkere koffie bij Kaffabar, waar je ook voor lunch terechtkunt. Wij genoten van de zachte Brusselse wafels, bereid volgens familierecept van eigenaar Marc Daniels. Ook de veganistische taartjes zijn bijzonder smakelijk. Buldog Marcel maakt het feestje compleet! Adres: Rouppeplein 1

Fusion

Bij Lola, gevestigd in de uitgaansbuurt Grote Zavel, genoten we van de huisgemaakte garnalenkroketten, steak tartare, Thaise scampi’s en gepocheerde zeebaars. Deze nette maar ongedwongen zaak (honden zijn welkom) wordt al sinds 1994 door de Nederlandse Caroline en haar zakenpartners gerund. Adres: Grote Zavel 33

Heerlijke vis

Het is in het weekeinde gezellig druk rond visbar Noordzee, of je nu buiten onder een van hun tenten staat of binnen aan een tafeltje zit. Oesters, garnalenkroketjes, sint-jakobsschelpen of kreeft... Locals en toeristen staan er graag voor in de rij! Adres: Sint-Katelijnestraat 45

DOEN

Zinneke Pis

We kennen Manneken Pis en z’n zusje Jeanneke, maar heeft u gehoord van het plassende hondje Zinneke? Het standbeeld (hoek Kartuizersstraat/Oude Graanmarkt) van Tom Frantzen heeft trouwens niets met zindelijkheid te maken. Het refereert aan rivier de Zenne.

Strips

De Belgen kennen met helden als Robbedoes, Guus Flater, Kuifje en Kwik en Flupke een rijke stripgeschiedenis. Logisch dat er in Brussel een Belgisch Stripcentrum staat (Zandstraat 20). Je krijgt het hele proces mee, van de eerste schets tot het eindproduct. Wie na dit museum nog niet genoeg heeft, kan een heuse stripmuurwandeling (5) maken. Info: stripmuren.be

Baas boven baas

De vriendelijke gids van Brussel Babbelt leidde me onder meer langs fraaie art-nouvaupanden in Sint-Gillis en Else en het Justitiepaleis. Deze kolos is nog groter dan de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad! Neem een kijkje en daal daarna af naar de wijk De Marollen. met straatkunst van onder anderen Jef Aérosol.

Muziek/uitzicht

Het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) (4) aan de Hofberg 2 is gevestigd in een art-nouveaupand waar warenhuis Old England huisde. Bovenin zit een restaurant met dakterras en een tof uitzicht. Om de hoek ligt het BELvue Museum, over de geschiedenis van Brussel. Daar kun je afdalen naar de ondergrondse ruimtes van het Coudenbergpaleis van keizer Karel dat ooit het uitzicht in Brussel domineerde. Adres: Paleizenplein 7

SLAPEN

Knus

Wij sliepen in het knusse hotel Made in Louise (1), gevestigd in een statig herenhuis in de art-nouveauwijk Elsene. Het biedt kamers met hoge plafonds, gratis koffie en er liggen twee tram- en een metrostations op loopafstand. De Amerikaanse pancakes tijdens het ontbijt waren top! Info: madeinlouise.com

Betaalbaar

Vooral jongere mensen zullen zich thuis voelen in het Jam Hotel. De kamers van rond 60 euro per nacht zijn warm ingericht met bakstenen muren en trendy houten meubels. Je kunt je energie kwijt in het verwarmde zwembad op het dak en de recreatieruimte met tafelvoetbal, tafeltennis en speelkasten. Info: jamhotel.be