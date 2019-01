Verslaggeefster doet 31-dagen-opruimchallenge in januari: succes of niet?

Hoe vaak ben ik het jaar niet begonnen met het simpele idee dat ik een kilo per maand zou afvallen? Hoe vaak kwam ik er in februari al achter dat het voor geen meter werkte?

Zo begon ik vorig jaar ook aan de 31-dagen-opruimchallenge. Het concept is simpel: gooi elke dag zoveel artikelen weg als het cijfer van de dag aangeeft. Dus doe op 1 januari 1 ding weg en op 31 januari 31 voorwerpen. In totaal raak je dan een kleine 500 spullen kwijt.

Els Jacobs, oprichter van De HuishoudCoach en schrijfster van boeken over onder meer opruimen, noemt deze uitdaging een leuk uitgangspunt. ,,Neem je voor het nieuwe jaar slechts één ding voor. Dus niet zowel afvallen als een opruimproject, dat werkt niet. Focus je op één ding, dan kun je het makkelijker volhouden. Doe zoiets ook alleen als je last van je spullen hebt. Als je zaken bijvoorbeeld niet meer kunt vinden of kunt onderhouden. Zo’n project moet je wat opleveren.”

Dat vroeg ik me vorig jaar in eerste instantie ook af: wil en kan ik zoveel spullen wegdoen? Om me voor te bereiden, las ik het boek Opgeruimd van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. Je echte leven begint als je je huis hebt opgeruimd, is haar uitgangspunt. Daarnaast stelt zij: opruimen is een onderzoek naar jezelf en een overgangsrite naar een nieuw leven.

Dat mentale uitgangspunt is duidelijk. Maar hoe dan? Kondo gaat uit van het principe dat alles in huis je vreugde moet geven. Doet het dat niet (meer), dan moet je je afvragen of je er een ander nog blij mee kunt maken. Anders laat je het in de kringloopwinkel of in de vuilnisbak belanden.

Els Jacobs vindt het grote voordeel van opruimen dat de spullen die van nut zijn, weer komen bovendrijven. ,,Omdat de overbodige dingen weggaan, houd je meer tijd en energie over. Want alles heeft aandacht nodig. Een kapot kledingstuk moet worden gemaakt, iets wat kwijt is moet worden gezocht, iets wat rondslingert, moet op een vaste plek worden teruggelegd. Beslissingen nemen over spullen waarvan je niet meer weet wat je ermee moet doen, creëert rust in je hoofd.”

Aan die rust was ik wel toe en ik besloot redelijk gestructureerd van start te gaan. Op de eerste dag was het makkelijk: iets weggooien dat in de buurt lag en dat al kapot was. De volgende dagen besteedde ik aan mijn kledingkast. Ook dat was goed te doen. Kapotte dingen gingen weg. Kleding die nog mooi was, bood ik gratis op mijn Facebook-account aan en wat er overbleef, ging naar de kringloop. Zo deed ik dat achtereenvolgens met speelgoed, dvd’s, cd’s, bloempotten, vazen, boeken en allerlei los-vaste spullen.

Naarmate de maand vorderde, werd het steeds lastiger om voorwerpen te vinden die weg mochten. Dus ging ik bietsen bij mijn kinderen: dit heb je toch niet meer nodig? Je bent toch te oud voor dat speelgoed...? Soms gingen mijn kinderen letterlijk op hun spullen zitten om ze tegen mijn grijpgrage handen te beschermen.

Toch begin ik komende januari opnieuw, want de actie leverde veel op. Zoals een keurig hok op zolder met kampeer- en vakantiespullen, evenals legere kasten, meer overzicht en meer ruimte in mijn hoofd. Na een jaar is de boel echter langzamerhand weer aan het dichtslibben.

Een normaal verschijnsel, bevestigt huishoudcoach Jacobs. ,,Als je moeite hebt om zoiets vol te houden, gaat het vaak om een gebrek aan doorzettingsvermogen en motivatie. Je valt weer terug in je oude gedrag. Als je er zelfs tijdens zo’n challenge al doorheen zit, is het goed om een plan B te hebben. Als ik te moe ben om een hele kast te doen, dan doe ik alleen een laatje. Als ik op 14 januari geen veertien dingen kan vinden, dan mag de helft ook. Daarmee voorkom je dat je helemaal afhaakt. Bazuin trouwens vooral rond waarmee je bezig bent! Andere mensen kunnen je motiveren.”

Maar deze keer ga ik het anders aanpakken. De grootste verandering is dat ik het andersom ga doen: op dag 1 doe ik 31 dingen weg, op 31 januari nog één item. Dan ben ik binnen vier dagen al ruim honderd dingen kwijt en wordt het niet zo lastig om aan het eind van de rit allerlei dingen te vinden.

Verder wil ik anticiperen op dagen waarop ik geen tijd heb om alles bij elkaar te zoeken: mijn plan B. Heb ik wel tijd, dan plan ik stiekem vooruit. Die spullen leg ik alvast in de logeerkamer klaar.

Alles wat nog goed is, bied ik wederom op Facebook voor weggeefprijzen aan. De artikelen waarop mensen inschrijven, wil ik sneller doorgeven. Nu heb ik nog zaken liggen die mensen begin 2018 graag wilden overnemen, maar die nog niet bij de nieuwe eigenaar terecht zijn gekomen. Els Jacobs: „Hang er een termijn aan. Als het binnen drie weken niet is opgehaald, kun je het gewoon wegdoen.”

Met die tip in het achterhoofd kijk ik er nog meer naar uit om in januari fris van start te gaan. Want zeg nou zelf: iedereen wil toch opgeruimd leven?

Terug naar basis

De opruimchallenge heet oorspronkelijk de ’minimalism game’, bedacht door twee Amerikaanse ondernemers die terug naar de basis wilden. Wereldwijd kregen zij veel navolging. De challenge is bedacht als een spel: wie houdt het ’t langst vol om spullen weg te doen?

Ben je na die maand in de stemming? Denk dan aan de 28-dagen-niets-kopen-challenge. Info: theminimalists.com/game/