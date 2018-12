10x de leukste films voor de feestdagen

10. Home alone 2: Lost in New York

Avontuur - dinsdag, SBS 6, 20.30 uur

Na het succes van Home Alone kon een nieuw avontuur van de eigenwijze held uit die film niet uitblijven. In het minder sterke vervolg uit 1992 vertrekt het gezin McAllister naar Florida voor een vakantie. Alleen verliest jongste zoon Kevin (Macaulay Culkin) zijn familie al op de luchthaven uit het oog. Wanneer hij per abuis op een vlucht naar New York stapt, heeft hij de portemonnee van zijn vader bij zich. Daardoor kan het jochie het zich veroorloven door de stad te reizen. Intussen kruist Kevin ook weer het pad van de boeven uit de eerste film. Raad maar eens voor wie dat slecht uitpakt…

9. Pak van mijn hart

Romantische komedie - dinsdag RTL 4, 20.30 uur

Sint moet afgetroefd. Dat is de zwarte topman van een Amerikaans colaconcern heel wat waard, omdat hij zich groen en geel ergert aan Zwarte Piet. Sexy Santa, een verhipte versie van de Kerstman mag in de romantische komedie Pak van mijn hart dat klusje te klaren. Julia (Chantal Janzen) leidt de marketingcampagne en schakelt een familiebedrijf in dat feestkostuums fabriceert en verhuurt, gerund door de broers Niek (Fedja van Huêt) en Tom (Benja Bruijning), die allebei onmiddellijk voor haar vallen. Tom is een arrogante losbol, Niek een getroebleerde familieman. Hier valt in de relatiesfeer dus heel wat recht te trekken.

8. Dumbo

Tekenfilm - dinsdag, SBS 9, 20.40 uur

Disney’s Dumbo uit 1941 is een vertederende klassieker over een klein olifantje met enorme oren. Hij wordt in de maling genomen door de andere olifanten in het circus. Zijn enige vriend is muisje Timothy. Samen weten ze van Dumbo’s handicap iets positiefs te maken: hij wordt ’s werelds enige vliegende olifant. De animatie behoort tot het beste tekenwerk van de Disney-studio.

7. Love actually

Romantische komedie - dinsdag, NET 5, 20.30 uur

De lichtjes van het kerstfeest geven extra glans aan de liefde, die in Love Actually (2003) van Richard Curtis wordt bezongen. De verhalen die de geestelijk vader van Four weddings and a funeral en Notting Hill in zijn regiedebuut aaneenrijgt, zijn grappig en vertederend. Verlangen vormt de rode draad door de belevenissen van de Britse filmcoryfeeën als Hugh Grant, Emma Thompson en Alan Rickman. De jongere generatie is ook vertegenwoordigd in deze hartverwarmende mozaïekfilm, onder meer dankzij een sprankelend optreden van Keira Knightley.

6. Het verlangen

Romantische komedie - woensdag, NPO 3, 20.30 uur

De worstelende uitgeverij van broers Marc (Gijs Naber) en Boudewijn (Alex Klaasen) ontvangt in Het verlangen een geniaal manuscript. Als auteur Herman Schutte (Peter Bolhuis) een stotterende kluizenaar blijkt die onmogelijk sexy in de markt kan worden gezet, dient de oplossing zich aan in de persoon van de knappe Brigitte Hooijmakers

(Chantal Janzen). Zij heeft bij dezelfde uitgeverij net een tenenkrommende roman ingeleverd. Marc en Boudewijn besluiten het meesterwerk van Herman uit te brengen met haar naam en foto op de cover. Frank Ketelaar (Klem) schreef deze zwarte komedie verpakt als romkom, Joram Lürsen regisseerde.

5. Bro’s before ho’s

Komedie - woensdag, RTL 7, 22.40 uur

Twee geadopteerde broers zweren al jong dat vrouwen nooit tussen hen in zullen komen te staan. Als zuipende en blowende dertigers weten ze jaren later ritsen vrouwen in hun bed te krijgen. Totdat Max (Tim Haars) en Jules (Daniel Arends) los van elkaar Anna (Sylvia Hoeks) tegen het bevallige lijf lopen. Zij zet hun afspraak op losse schroeven.

Regisseurs Steffen Haars en Flip van de Kuil maken dit keer de personages veel menselijker dan de karikaturen uit hun succesvolle New Kids-films. Wel behielden zij hun botte humor: vaak seksistisch en politiek incorrect, maar nooit boosaardig. Bro’s before ho’s uit 2013 is dan ook een romkom met ballen.

4. Jingle all the way

Familiefilm - woensdag, Veronica, 22.10 uur

Kerstmis is oorlog in Jingle all the way. Arnold Schwarzenegger speelt in deze koddige kerstkomedie uit 1996 een vader die te veel werkt en te weinig aandacht heeft voor zijn gezin. Hij hoopt dat allemaal goed te maken met het perfecte kerstcadeau: een Turbo Man actiefiguur. Alleen is deze pop vrijwel overal uitverkocht. Bovendien is hij niet de enige papa die een van de laatst beschikbare exemplaren op de kop wil tikken. Zo begint er in deze film van lach-of-ik-schiet regisseur Brian Levant een race in slapstick-stijl.

3. Gooische vrouwen II

Komedie - woensdag, RTL 4, 20.30 uur

Volkszanger Martin Moreiro (Peter Paul Muller) bedriegt in Gooische vrouwen II zijn echtgenote Sheryl (Linda de Mol) niet voor het eerst met een knap jong ding. Hun huwelijkscrisis versterkt de liefde tussen Roelien en Evert en ook Claire heeft vlinders in haar buik bij terugkomst uit Burkina Faso. Anouk raakt intussen in de problemen vanwege haar verhouding met een bekende politicus. Met een huwelijk, een begrafenis, een scheiding, nieuwe liefdes en een reisje naar besneeuwd Oostenrijk mixt de romkom allerlei uit het leven gegrepen ingrediënten. Dat is grappig en ontroerend, waarbij deze film van Will Koopman bovenal een hartverwarmende ode aan de vriendschap blijft.

2. Nanny McPhee returns

Familiefilm - woensdag, RTL 5, 20.30 uur

In het avondlijke duister staat een donker geklede figuur voor de deur. Met haar grote neus en haar wratten is Nanny McPhee het prototype van een heks. Vonken slaan eraf als ze dwingend met haar stok op grond stampt. „Als je me weg wilt hebben, ben ik nodig”, zegt ze. „En als je wilt dat ik blijf, dan ben ik weg.” Na het gezin van weduwnaar Colin Firth uit het eerste deel te hebben geholpen, steekt zij in Nanny McPhee returns zwoegende moeder Maggy Gyllenhaal een hand toe. Tegen een sfeervol Brits decor uit voorbije jaren presenteert schrijfster (én titelheldin) Emma Thompson daarbij een aantal kleurrijke boeven en koddige typetjes, die vooral jonge kijkers zullen aanspreken.

1. Four Christmases

Komedie - woensdag, NET 5, 20.40 uur

Kerstmis: voor velen een feest, voor sommigen een hel. Kate (Reese Witherspoon) en Brad (Vince Vaughn) behoren tot de categorie notoire kersthaters. Ieder jaar vluchten ze naar tropische oorden om te ontsnappen aan gênante familiebijeenkomsten. Maar dit keer gaat het mis: San Francisco is gehuld in dikke mist en alle vluchten zijn geannuleerd. Bij toeval zien hun families op het journaal dat ze zijn gestrand en dus is er geen ontkomen meer aan...