Gadget-tester: dit vinden wij van de HP Tango & Instant Ink.

Een miljoen is veel. Een miljard, 1000 miljoen, is heel veel. Voor normale mensen is de overtreffende trap, het biljoen, meestal niet te bevatten. Duizend keer een miljard, een één met twaalf nullen! Met z’n allen – en dankzij de smartphone die we op zak hebben – komt dit getal aardig in de buurt van het aantal foto’s dat wij jaarlijks maken. In 2017 schoten we met zijn allen naar schatting 1,2 biljoen plaatjes.

Veel foto’s belanden op sociale media, maar het grootste deel verdwijnt ergens onzichtbaar en ver weggestopt in de cloud. Niet in fotoboeken of op een plek waar je er regelmatig naar kunt kijken. Wie maakt er nu nog een afdrukje? Veel te veel gedoe. Het laatste fotoboek van onze vakantie in Amerika is van zes jaar geleden en in ons huis zijn weinig recente foto’s te vinden.

Tot nu toe. Na de (simpele) installatie van de HP Tango thuisprinter die dankzij zijn minimalistische vormgeving niet in de huiskamer misstaat, kom ik magneetjes te kort om afdrukken van bijzondere momenten op de koelkast te bevestigen. Of op de muur achter mijn bureau die inmiddels een bezienswaardigheid voor mijn collega’s begint te worden.

Onlangs haalde mijn jongste zoon zijn diploma. Vanzelfsprekend de foto via Whatsapp naar de oma’s verstuurd, maar de afdruk staat inmiddels prominent in de huiskamers. Niet emotieloos weggeborgen op een iPad of smartphone. Een foto zegt meer dan duizend woorden.

De Tango bedien je volledig via de HP Smart-app, thuis of buitenshuis. Documenten printen, kopiëren of foto’s printen: de app houdt alles bij. Leuk feestje gehad? Mooi moment gefotografeerd? Binnen een minuut heb je schitterende afdruk. Leuk om mee te geven. Vanzelfsprekend is het ook gewoon een netwerkprinter en kun je ook vanaf je pc of laptop afdrukken.

In de loop der jaren heb ik al heel wat printers versleten. Te lang niet gebruikt, de inkt was op of hij was domweg kapot. De lol van thuis printen is er dan ook wel van afgegaan. HP komt echter met het Instant Ink.-concept. Voor films hebben we Netflix, voor muziek Spotify en voor je printer nu Instant Ink.

Voor €2,99 per maand mag je 50 prints maken. Helemaal gratis mag je foto’s via je mobiele apparaat afdrukken. De HP Smart-app geeft HP een seintje als de inkt op dreigt te raken en je ontvangt automatisch nieuwe inkt. Voor 36 euro per jaar nooit meer gezeur met inkt, 600 printjes mogen maken en, nog veel belangrijker: de emotie terug aan de muur.

In ’t kort

Plus

Minimalistisch en compact ontwerp.

Printen via app makkelijk. Nooit zonder inkt.

Gratis foto’s printen.

Printen via Alexa of Google Assistent.

Min

Linnen cover niet standaard.

Waardering ✭✭✭✭✭

Prijs € 179