Foto’s: deze dieren vonden een nieuw baasje

Zachte Bliksem

Naomi en Ed adopteerden in mei kat Bliksem (1,5 jaar).

„Om half vijf ’s morgens wil Bliksem altijd naar buiten. Iemand moet hem er dan uit laten. Het begint met krabbelen aan de deur, maar als je die niet snel genoeg voor hem opendoet, begint hij een voor een dingen van het dressoir te tikken. We adopteerden Bliksem samen met Draakje. Ze waren de hele dag met zijn tweeën op pad. Tot ons verdriet is Draakje onder een auto gekomen. Bliksem ging als reactie op het verlies veel eten, maar na een paar weken werd hij weer rustig. We houden hem niet binnen, maar hij blijft nu dicht bij huis. Toen we een kat zochten, hadden we één voorwaarde: het moest een knuffelkat zijn. Bliksem laat zich graag aaien en komt na het buitenspelen altijd even bij ons liggen.”

Blije Jacob

Nathaly, Sophia, Olivia en Nicholas adopteerden in juni kater Jacob (10 jaar).

Moeder Nathaly: „Ik wist niet of een kat in huis wel zo’n goed idee zou zijn. Maar mijn oudste dochter wilde er zo graag een. Na veel wikken en wegen hebben we een contract opgesteld waarin er afspraken zijn gemaakt. Wie de kattenbak zou verschonen, bijvoorbeeld. Niet lang daarna zag ik een advertentie voor verhuisdieren.nl. Via de site hebben we ons aangemeld en gebaseerd op de voorkeuren die we hadden opgegeven, werden we aan een paar katten gekoppeld. We zochten een ouder beestje dat het niet erg zou vinden om binnen te blijven. Toen kwam Jacob voorbij, een rode kater die lijkt op de kat uit de strip Jan, Jans en de kinderen. Vooral de kinderen zijn dol op hem, ze gaan bij hem liggen en wanneer iedereen zaterdagmiddag thuiskomt van sporten, staat hij ons bijna kwispelend op te wachten.”

Lnks: hond Dopie is een echte doerak en een kleine clown. Rechts: Leoon maakt deel uit van het gezin. Ⓒ Eran Oppenheimer

Doerak Dopie

Cor en Marjan adopteerden in augustus Dopie (16 maanden).

„Toen we onze trouwe viervoeter Moby in juli lieten inslapen, waren wij er zeker van: nooit meer een andere hond! Het verdriet was gewoon te groot. Moby was vanaf zijn geboorte bij ons en samen hadden we veel lief en leed gedeeld. Toch werd het erg stil in huis en duurde het niet lang voordat we op verhuisdieren.nl Dopie voorbij zagen komen. Een echte doerak, dat konden we meteen zien. Dat is ’m, zeiden wij tegen elkaar. We hebben direct gebeld en de volgende dag konden we komen kijken. We hadden niet gedacht opnieuw zo gehecht te raken aan een hond. Ook onze zonen van 21 en 23 zijn helemaal gek van het nieuwe gezinslid. Hij was eerst erg bang en ging platliggen bij elke auto die voorbijkwam. Nu verandert hij langzaam in een kleine clown die ons vol enthousiasme begroet wanneer we thuiskomen.”

Lieve Leeon

Miranda en Carel adopteerden in juni kater Leoon (8 jaar).

„We zijn bewust op zoek gegaan naar een wat oudere kat, voornamelijk omdat die lastiger zijn te plaatsen. Leoon is mooi en lief, dan maakt leeftijd toch niets uit? We hadden hiervoor geen ervaring met katten. Een kitten leek ons geen goed idee omdat je die voor een groot deel nog moet opvoeden. Leoon is goed opgevoed: onze jongste zoon stoeit vaak met hem, maar hij heeft nog nooit uitgehaald. Ook komt hij graag naast de oudste zitten wanneer hij op zijn elektrische gitaar speelt. Onze kat maakt deel uit van het gezin, we kunnen ons niet meer voorstellen dat hij er ooit niet is geweest.”

Dekselse Zus

Links: poes Zus is een grappig beest dat haar baasje aan het lachen maakt. Rechts: Foster heeft er een nieuw maatje bij: Douwe. Ⓒ Eran Oppenheimer

Eke adopteerde in juni poes Zus (1,5 jaar).

„Mijn kat Moos (9) liep een tijdje lusteloos door het huis toen mijn vorige kat overleed. Toen ik de advertentie van Verhuisdieren zag over het speelse poesje dat een thuis zocht, twijfelde ik geen moment. Nu Zuske erbij is gekomen, is Moos’ leven weer leuker geworden. Er is wel een en ander veranderd. Zo was mijn vorige kat de meest dominante, nu is Moos opeens ’eerste kat’. Dat is een rol die hij zichzelf langzaam maar zeker heeft toegeëigend. Zus is een grappig beest dat ons aan het lachen maakt met haar streken. Het is wel even wennen, want ze lijkt niets op het vorige vriendje van Moos dat heel lief en aanhankelijk was. Zus is geen schootkat, maar ze brengt dynamiek in huis. De eerste nacht bij ons ging het al goed. Hoewel de twee niet samen slapen, zijn ze altijd in elkaars buurt te vinden.”

Brave Douwe

Ria en Wim adopteerden in mei Douwe (4,5 jaar).

„Van de ene op de andere dag kon Douwe niet meer alleen zijn en waren zijn vorige baasjes genoodzaakt een ander thuis te vinden. Onze Foster (4,5) die we tweeënhalf jaar geleden adopteerden, raakte na het overlijden van onze herder in een dip. We hebben Douwe en Foster eerst op neutraal terrein aan elkaar laten wennen. Vanaf het eerste moment gingen meteen met elkaar spelen. Ze liggen altijd samen in de mand en als we op pad gaan, willen ze samen in de kar. Foster slaapt het liefst bóvenop Douwe. Zelfs als we de een naar de dierenarts brengen, wil de ander mee. Alleen zijn is geen probleem meer, sterker nog: we kunnen rustig langere tijd weg. We zijn superblij met Douwe, Foster heeft er weer een maatje bij.”

