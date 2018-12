Deze budgetauto’s kosten minder dan €11.000

Occasionselectie

Dacia Sandero (2013-heden)

Het Roemeense Dacia mag naar believen shoppen in de magazijnen van Renault. Dat varieert van raamschakelaars tot complete aandrijflijnen en motoren. De gezinsauto veert opvallend soepel. Er staat aardig wat aanbod op gaspedaal.nl. De zilvergrijze Sandero (2015, 10.000 km), voor € 10.950 bij de merkdealer in Nijkerk te koop, is vanwege zijn bescheiden kilometerstand een sterke aanbieding.

Ford Fiesta (2008-2017)

De Fiesta is een populaire gezinsauto die niet als budgetmodel bekend staat. Zo’n auto verkopen ze bij Ford ook, maar dan in de vorm van de Ka+. Die oogt misschien minder flitsend, maar biedt meer binnenruimte. Een Fiesta rijdt erg goed voor een auto van dit formaat, maar niet beter dan zijn merkgenoot. Zoals de donkerblauwe vijfdeurs Titanium (2012, 68.000 km) bij de Ford-dealer in Groningen, voor € 10.700.

Ford Ka+ (2016-heden)

De Ka+ is nieuw niet het verkoopsucces waarop Ford had gehoopt. Op de occasionmarkt gelden andere criteria en dan is er juist best veel voor Fords ’budgetauto’ te zeggen. De Ka+ is voor zijn bescheiden formaat opvallend ruim: er passen prima vier volwassenen in. De Ka+ rijdt als een echte Ford, met een fijne besturing en prima veercomfort. We vinden voor € 10.990 een witte (2017, 8.500 km) bij een dealer in Almelo.

Oordeel van de Wegenwacht

Dacia Sandero

Het sterke van Dacia is dat de gebruikte Renault-techniek is ’uitgerijpt’. De 0,9 liter driecilinder die ook in menig Renault zit, kent maar één probleem. Bij vorst kan water dat zich heeft verzameld in de inlaat bevriezen, waardoor de motor niet goed meer loopt. Dat is alleen op te lossen door in een warme omgeving de boel te ontdooien en het vocht af te tappen.

Ford Fiesta

Deze Fiesta-generatie kent nogal wat kleine elektronische euvels. In vrijwel alle gevallen geldt: de Wegenwacht zet de boel goed vast en de auto rijdt weer verder. Dat gaat bijvoorbeeld op voor losse massacontacten, maar ook voor een losse sensor bij het gaspedaal waardoor die geen signaal meer aan de motor afgeeft.

Ford Ka+

De Ka+ heeft in 2018 een nieuwe driecilinder motor gekregen. Van de viercilinder krachtbron die daarvoor onder de motorkap lag, luistert vernieuwing van de distributieriem vrij nauw. Worden daarbij de kruk- en nokkenas niet gesynchroniseerd, dan gaat de motor op drie cilinders lopen. Voor die synchronisatie kun je alleen bij de Ford-dealer terecht.

Ons advies

Wie een compacte, praktische vijfdeurs auto zoekt, kan zo’n ’budgetauto’ best overwegen. Wij kiezen voor een jonge Ford Ka+ met weinig kilometers op de teller.

