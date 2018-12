Balletdanser

Corsiva bouwt in Polen met merken als Coaster en Coastliner al sinds 2001 boten voor de West-Europese markt. De werf is de tweede polyesterwerf qua grootte van het land. Het merk Corsiva is met haar sloepen en tenders speciaal gericht op Nederland. Inmiddels beslaat het modellengamma boten tussen 4,75 en 7 meter. Ze zijn gunstig geprijsd omdat de werf ze in grote oplages bouwt en de tenders met een buitenboordmotor worden aangedreven. De constructie is zoals je mag verwachten van een seriematig geproduceerde boot: eenvoudig maar degelijk. De afwerking sluit daar naadloos bij aan.

De tender is modern gelijnd, heeft een vrij brede neus en een strakke achterkant met relatief ruim zwemplateau. De romp is glad en wordt aan de bovenzijde gesierd met een eenvoudige kabelaring zonder kopleguaan. Alleen voor- en achterop zijn kikkers, een midden-bolder ontbreekt. Het achterdek wordt gevormd door het deksel van de motorbun. Met een ‘exclusive pakket’ voeg je een tafel en zonnedek toe aan de standaarduitvoering.

De optionele buiskap beschermt de inzittenden goed tegen spray. Bij het afmeren is handig dat het voorste deel open te ritsen is. Door verdieping van het voorste kuipdeel heb je voorin goede hoge rugleuningen. In het midden zijn vrij krappe opstapjes. De 595 heeft een karakteristieke barrière in het midden van de boot, die het stuurgedeelte van het passagiersdeel scheidt. Onderdeel daarvan is de brede stuurconsole met een handige sleuf voor een iPad. De bestuurdersbank achterin neemt de hele breedte van de boot in. Hier is een wat lage, beperkt comfortabele rugleuning. Onder de bank vind je de brandstoftank, maar om deze te bereiken moet je eerst het rug-kussen wegnemen en de zitting eronder weghalen. Daarna kun je pas de bun opendoen.

De geteste Corsiva 595 is uitgerust met een 30pk Suzuki. De motorisering begint bij 15 pk en loopt door tot 60 pk. Het betekent dat je zonder vaarbewijs met een kleine motor kunt beginnen en kunt doorgroeien naar een volledig planerende snelle boot. De basisprijs zonder motor is €13.995. Met de minimale motorisering van 15 pk kom je uit op een beginprijs van €17.940. De geteste boot kost in de basis €20.529.

De Corsiva is een vriendelijk ogende, stabiele tender die gemakkelijk vaart. De draaicirkel is beperkt tot twee bootlengtes en achteruitvaren lukt goed met de draaibare motor en het grote stuurwiel. Bij het gas geven blijft de boot redelijk vlak en schiet naar een top van 36 km/u. Dan spring je met deze tender als een balletdanser van golf naar golf. Je voelt dat de boot niet al te zwaar is gebouwd, maar dat doet niets af aan het vaarplezier. Het is een leuk gelijnde tender met een prettige indeling tegen een aantrekkelijke basisprijs.

Cijfer 6,8

Constructie ✭✭✭

Comfort & ruimte ✭✭✭

Afwerking ✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭✭

Technische Specificaties

Lengte: 5,70 m.

Breedte: 2,20 m.

Diepgang: 0,45 m.

Waterverplaatsing: 570 kg

Motorisering: 20-60pk buitenboordmotor

Prijs vanaf: € 13.995 ex motor, met 15 pk: €17.940

Meer info: prinswatersport.nl