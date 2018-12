Het symbool van politieke grootsheid

Hij keek naar de bootjes en vroeg zich af hoe opvarenden hun behoefte doen. Iemand vertelde dat boordtoiletten verplicht een vuilwatertank moeten hebben die bijna niemand gebruikt. Ondertussen zwom Maarten verder, kilometer na kilometer. Het Tweede Kamerlid kreeg slaap maar bleef wakker, ook al zag hij niet alles meer scherp. Na 163 kilometer werd Maarten ziek en moest stoppen.

Het Kamerlid noemde dit zijn wake-upcall. Maarten werd volgens hem niet ziek van 55 uur onafgebroken zwemmen. Nee, de Olympisch kampioen was ziek van alle bootjespoep. Dat schreeuwde om actie. Hij diende een motie in om alle vuilwatertanks van alle bootjes in Nederland onmiddellijk te laten verzegelen. Zo kon niemand meer op het water lozen en werd het door hem bedachte vuilwaterzegel het symbool van zijn politieke grootsheid.