Hoewel, een van mijn beste vrienden stond steevast op maandagavond voor de deur. De week doorzagen, noemden we dat. Na het bier kwam de wijn en later nog een paar borrels. Tegen woensdag was je dan weer fit en ja hoor: de week leek een stuk minder lang te duren. En we dronken glorieus. Die sfeer. Nu bestaat dat bijna niet meer. We drinken verstandig en we drinken kwaliteit. En de puriteinen staan al om de hoek. Wacht maar, we hebben het ergste nog lang niet gehad.

Bogart kijkt naar wellicht de mooiste vrouw op het witte doek van dat moment, aan het einde van dat adembenemende liefdesdrama. Dan zegt hij: „Here’s looking at you, kid.” Kid, zoals je in Utrecht jochie tegen een meisje kunt zeggen; kid, wat Ingrid Bergman heel jong maakt; here’s looking at you, wat eigenlijk een toost is. Maar er is geen glas voorhanden. Proost, meid. Hij tilt haar gezicht op. Tranen, mooier dan ooit. En dan zeg je: proost, meid? Bogart wel. Eigenlijk bedoelt hij: kop op, wees sterk, ik zie je, je bent gezien.

Here’s looking at you, kids. Maak er een mooi jaar van!

