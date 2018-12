Filmrecensie: ’Something useful’ ✭✭✭✩

Die opzet mag klinken als een klassieke thriller, maar dit kalme Turkse drama blijft juist uit de buurt van de geijkte genrewetten. Via haar hoofdpersonen, andere passagiers en een sleutelpersonage in Ankara, probeert regisseuse Pelin Esmer te vangen hoe mensen hun leven inrichten; naast elkaar of langs elkaar. En hoe kunst daarbij een uitlaatklep kan zijn. Zo schrijft Leyla gedichten terwijl ze steden en mensen aan zich voorbij ziet trekken. Esmer toont intussen ook haar eigen poëtische kant, met veel aandacht voor schaduwen, lichtspiegelingen en reflecties.

Wellicht is dat alles bij elkaar toch te veel hooi geweest op de vork van de Turkse filmmaakster. Aan de ene kant is Something useful teder en subtiel, aan de andere kant ook juist gezwollen in de zware thema’s die er voorbij komen, ondersteund door lang aangehouden cellomuziek. Vooral met dat laatste overspeelt Esmer haar kunstzinnige hand.