Filmrecensie: ’Woman at war’ ✭✭✭✭

Halla heeft een roeping. Ze is niet alleen koordirigente, maar ook een bevlogen milieuactiviste, die zich door het geweldloze verzet van Mahatma Gandhi en Nelson Mandela laat inspireren. Voortbordurend op hun gedachtegoed, voert zij in het diepste geheim sabotageacties uit om vervuilende multinationals uit IJsland te weren. Als een soort vrouwelijke Rambo heeft zij het daarbij vooral voorzien op de stroomvoorziening van grote fabrieken.

Terwijl de pakkans van Halla steeds groter wordt, gaat een al vier jaar oude hartenwens van haar onverwacht toch nog in vervulling. Ze komt in aanmerking om een oorlogswees uit de Oekraïne te adopteren, iets wat alleen kan met een blanco strafblad. Om de boel nog verder te compliceren, kondigt haar tweelingzus Asa – die backup-ouder zou zijn – dat zij voor twee jaar naar India vertrekt.

Actrice Halldóra Geirharðsdóttir steelt de show door zowel Halla te spelen als haar tweelingzus Asa. Maar verder is dit toch vooral de film van schrijver en regisseur Benedikt Erlingsson, die in 2013 al opviel met zijn humoristische paardenvertelling Of horses and Men. Ook dit keer doorspekt hij zijn toegankelijke eco-drama met vrolijke vondsten. Zo doemen de muzikanten en zangers van de soundtrack soms zomaar op in het landschap, met komisch effect.

Erlingsson weet van Woman at War een fijne feelgood-film te maken. Niet verwonderlijk dus dat een Amerikaanse remake inmiddels is aangekondigd. Jodie Foster staat naar verluidt al te trappelen om in die versie de hoofdrol op zich te nemen. Maar waarom wachten op een kopie, als het origineel nu al in de bioscopen draait?

Marco Weijers